Yolanda Díaz y Sira Rego. Efe

Díaz: «Es un orgullo que te vete un país que practica el genocidio»

Exteriores considera «inaceptable» la prohición de entrar a territorio israelí para dos ministras del Gobierno

Ander Azpiroz

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:25

Tanto Díaz como la ministra Sira Rego restaron este lunes importancia a la prohibición que les ha impuesto la diplomacia israelí para entrar en ... el país. Para la vicepresidenta segunda, incluso, «supone un orgullo que un Estado que perpetra un genocidio nos prohíba la entrada».

