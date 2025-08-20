LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre en las inmediaciones del fuego de Lugo EP

Las comunidades comienzan a solicitar la zona catastrófica que el Gobierno aprobará el martes

Asturias y Castilla y León han anunciado este miércoles que pedirán la declaración, que se unen a Madrid, aunque el Ejecutivo central aplicará la medida a las áreas afectadas por los incendios

C. P. S.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:35

Las comunidades autónomas afectadas por los incendios forestales de agosto han iniciado los trámites para solicitar la declaración de zona catastrófica, un paso imprescindible para ... que los afectados puedan acceder a ayudas extraordinarias. Aunque el Gobierno, a través del Consejo de Ministros, tiene previsto aprobar esta medida el próximo martes, 26 de agosto, según anunció el jefe del Ejecutivo ayer, los presidentes regionales buscan garantizar que sus territorios queden formalmente incluidos y, así, acelerar la activación de las ayudas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El caso de la vaca secuestrada (y devuelta) del Días de Norte
  2. 2 En libertad los tres detenidos por la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra
  3. 3 Un interno de la residencia Los Manitos de Calahorra agrede a una trabajadora hasta dejarla inconsciente
  4. 4

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  5. 5 Los nuevos rendimientos: de 5.250 kilos por hectárea en San Vicente a los 1.950 de Hornos o Medrano
  6. 6 Pablo Franco, nuevo hombre fuerte del Consejo Regulador
  7. 7

    La última bolsa después de 152 donaciones de sangre
  8. 8

    El proyecto riojano de inteligencia artificial en español se ralentiza durante la licitación
  9. 9

    Una lealtad que se paga con el abandono
  10. 10 Detenido un vecino de Ausejo con 860 euros en billetes falsos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las comunidades comienzan a solicitar la zona catastrófica que el Gobierno aprobará el martes

Las comunidades comienzan a solicitar la zona catastrófica que el Gobierno aprobará el martes