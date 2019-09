Casado contempla explorar estos días con Ciudadanos la opción de España Suma Casado y García Egea en el encuentro del Comité Ejecutivo Nacional del PP el pasado lunes. / Fernando Alvarado / EFE El presidente del PP asegura que García Egea y Villegas «hablarán de esta y otras cuestiones» antes de que concluya el plazo para registrar las coaliciones electorales NURIA VEGA Madrid Miércoles, 25 septiembre 2019, 12:04

No cejar en el empeño de concurrir junto a Ciudadanos el 10 de noviembre o recoger en las urnas los frutos de haberlo intentado. Ese es el camino que recorre el PP antes de que concluya el plazo para registrar las coaliciones electorales. Pablo Casado, que ya planteó su oferta en privado a Albert Rivera la semana pasada, ha dado por hecho que los directores de campaña de ambos partidos, Teodoro García Egea y José Manuel Villegas, abordarán la posibilidad de España Suma estos días. «Hablarán -ha dicho- de esta y otras cuestiones». Fuentes de las dos formaciones han confirmado, en todo caso, que en este momento no hay ninguna reunión prevista.

En público, Ciudadanos ha desterrado la opción de coaligarse con el PP para estas elecciones. Pero, aun así, los populares entienden que la puerta que está cerrada es la de articular listas conjuntas para el Senado y recuerdan que ya fue posible la coincidencia bajo el paraguas de Navarra Suma. En todo caso, de confirmarse las reticencias de los liberales, en Génova confían en que el electorado sepa valorar sus esfuerzos por ampliar, aseguran, las opciones de la derecha. «Creo que los españoles sabrán unir en las urnas lo que los políticos no hemos sido capaces de unir en una papeleta o en una plataforma», ha apuntado Casado, que sufrió el 28-A las consecuencias de la fragmentación de voto, en una entrevista en Onda Cero.

Pasada esta semana y despejado el panorama sobre las coaliciones, será el momento de articular las listas electorales, y barones como Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo ya han abogado por una actualización de las mismas. Sobre este extremo, el líder de los populares ha confirmado que su intención es que todos los que están repitan y que los ajustes se hagan por «adición», dado que las encuestas contemplan una subida de 20 escaños para el partido. Eso sí, no ha descartado cambios en el orden de los aspirantes o trasvases entre las candidaturas del Congreso y el Senado.

Lo que no ha querido concretar es si, en esa suma de nuevos candidatos, Rosa Díez podría ser un fichaje de los populares en estos comicios tras participar en las últimas jornadas del PP en el Congreso. «Yo espero que ella siga colaborando, pero no sé si en el entorno en el que me está preguntando (…). La verdad es que no lo he hablado con ella», ha despejado la cuestión el líder de los populares.

Corrección de rumbo

La estrategia sí ha quedado más clara. El PP ha optado por una corrección en las formas, por un tono más «afable» en esta campaña en la que las circunstancias acompañan al partido. Atrás quedan los descalificativos de «felón» o «traidor» que Casado dirigió a Pedro Sánchez en los anteriores comicios.

«A lo mejor tuvimos actitudes que no eran lo más correcto a nivel de una representación pública o incluso de un rédito electoral», ha asumido esta mañana. El líder de los populares justifica aquel discurso por el «enfado» derivado de los contactos entre la Generalitat y el Gobierno, tras los que siempre vio una «negociación».