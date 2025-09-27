LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Rey, Donald Trump y Melania Trump, en Nueva York. Casa Blanca

La Casa Blanca publica una foto de Trump y Melania con el Rey cuatro días después de su encuentro

Felipe VI participó en una recepción organizada por el presidente de Estados Unidos durante la Asamblea General de la ONU

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:44

La Casa Blanca ha publicado este sábado una fotografía de Donald Trump y su esposa, Melania, con Felipe VI. La imagen fue tomada hace cuatro ... días, el 23 de septiembre, durante una recepción que organizó el presidente de Estados Unidos en el hotel Lotte de Nueva York, con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al caerse con su silla de ruedas por las escaleras de su comunidad en el centro de Logroño
  2. 2 La otra cara de la feria
  3. 3

    Alcalde, vendimiadores, hosteleros y peñistas discrepan en su balance de San Mateo
  4. 4 La Policía investiga si hubo intencionalidad en el caso del ciclista herido en Logroño
  5. 5

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  6. 6 Adiós a la ciudad que nunca duerme
  7. 7

    «Mi vida es igual con velo o sin él»
  8. 8

    Tres canciones de Zapato Veloz en el concierto de Zapato Veloz
  9. 9 Escobar, satisfecho con los sanmateos, pide disculpas por el pago de los hinchables
  10. 10 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Valencia y lo confiesa 17 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Casa Blanca publica una foto de Trump y Melania con el Rey cuatro días después de su encuentro

La Casa Blanca publica una foto de Trump y Melania con el Rey cuatro días después de su encuentro