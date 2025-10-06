LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Bob Pop. EP

Bob Pop se postula como candidato de los comunes a la alcaldía de Barcelona

El escritor y comunicador se declara seguidor del legado de Ada Colau y se presentará a las primarias: podría enfrentarse a Pisarello

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:07

Comenta

El escrito Bob Pop, activista LGTBI y comunicador, ha anunciado este lunes su intención de dar el salto a la política institucional y se ha ... postulado como posible candidato de los comunes a la alcaldía de Barcelona. Catalunya en Comú no ha designado aún a su cabeza de cartel para las elecciones locales de 2027 en la ciudad de Barcelona, pero Bob Pop se deja querer. «Me encantaría estar en una alcaldía con Ada Cola. Pero si no Colau no está, ¿por qué no me presento yo?», ha asegurado en la Ser. «Me pongo a disposición de los comunes», ha señalado. «Quiero hacer política y hacer política desde Barcelona podría estar muy bien», ha afirmado. «Podríamos cambiar las cosas y sobre todo que la gente viva mejor», ha rematado.

