La líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols, en un mitin E.P.

El aumento de la extrema derecha castiga a Puigdemont por partida doble

Vox y Aliança Catalana llegarían a sumar 25 escaños en el Parlament, según la última encuesta del CIS de la Generalitat

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:21

El independentismo ha querido ver brotes verdes en la última encuesta del CEO, el CIS catalán. Es lo de siempre. Según se mire, el vaso ... pues estar medio lleno o medio vacío. De un lado, el secesionismo se aferra a que en la banda más baja de la estimación de escaños, la mayoría absoluta de izquierdas, formada entre el PSC, ERC y los comunes y que respalda al actual Govern de Salvador Illa, podría estar en peligro. Además, el apoyo a la secesión se recupera por primera vez en un año y medio y reduce ligeramente la distancia respecto a los que rechazan la separación, que siguen siendo mayoría (52% frente a 40%).

