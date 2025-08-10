LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Salvador Illa sale del Parlament tras ser investido 'president' de la Generalitat Efe

Illa, un año al frente de la Generalitat sin presupuestos y en guerra por la financiación

El líder del PSC, que se ha convertido en uno de los principales apoyos de Sánchez, ha intentado devolver a Cataluña a la normalidad institucional

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:27

Tras un curso político de alto voltaje, Salvador Illa pasará unos días de vacaciones junto a Pedro Sánchez en la residencia de la Mareta, en ... Lanzarote. El president de la Generalitat se ha convertido en uno de los grandes apoyos del presidente del Gobierno en la presente legislatura, un año después de ser investido gracias a los votos de Esquerra y los comunes. Ambos –a los que une una estrecha relación desde la pandemia– se conjurarán para encarar un otoño que se prevé caliente. El dirigente del PSC, que fuera ministro de Sanidad entre 2020 y 2021, llega a este primer aniversario con la financiación, la aplicación de la Ley de Amnistía y la elaboración del proyecto de Presupuestos de 2026 como principales retos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

