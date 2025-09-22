LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jornadas de los presidentes y presidentas de las audiencias provinciales de todo el país con la presencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños. R. C.

Las audiencias provinciales ya avisaron de «fallos técnicos y manipulación» de las pulseras antimaltrato

Los presidentes de estos órganos también urgieron en marzo, en línea con otro aviso de 2024, a agilizar la instalación de estos medios telemáticos por las demoras existentes

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:38

Los presidentes y presidentas de las audiencias provinciales de todo el país, reunidos el pasado marzo en Las Palmas de Gran Canaria, difundieron un documento ... con las conclusiones centrado sobre todo en examinar qué mejoras se pueden implementar en los juzgados especializados en violencia machista y la necesidad de supervisar aspectos técnicos relativos a los sistemas de protección vigentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en las vaquillas: un joven queda inconsciente tras ser volteado
  2. 2 Unas carrozas que se libran de la tormenta
  3. 3

    Matan a un joven de 21 años en una pelea a machetazos en Bilbao
  4. 4

    Mikel Izal, el esperado gran concierto de fiestas de San Mateo
  5. 5 Programa de San Mateo del lunes 22 de septiembre
  6. 6 Ocho detenciones en la primera jornada de San Mateo
  7. 7 Mikel Izal, sobre Gaza: «No hay justificación para lo que está ocurriendo»
  8. 8

    «Llevamos 20 años viniendo, las fiestas son más seguras que en nuestro país»
  9. 9 La Terraza de Diario LA RIOJA se estrena en el día grande de San Mateo
  10. 10

    Puerta grande para el hambre de Aarón Palacio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las audiencias provinciales ya avisaron de «fallos técnicos y manipulación» de las pulseras antimaltrato

Las audiencias provinciales ya avisaron de «fallos técnicos y manipulación» de las pulseras antimaltrato