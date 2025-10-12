LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Pérez Fernández, alias 'Alvise', a su llegada al Tribunal Supremo para declarar por una de las cuatro causas abiertas. EFE

Alvise y el maletín que lo cambió todo: cuatro causas abiertas en medio año

El Tribunal Supremo ha abierto cuatro procedimientos penales al eurodiputado desde abril tras la presunta financiación ilegal de su partido en las europeas de 2024

Mateo Balín

Mateo Balín

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:14

Comenta

El eurodiputado Luis Pérez Fernández, alias 'Alvise', superó el pasado martes una simbólica marca en el Tribunal Supremo que estableció hace 15 años Baltasar Garzón. ... El líder de la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta (SALF) acumula en solo medio año cuatro causas abiertas por la Sala Segunda (Penal) del alto tribunal, el órgano encargado de investigar a los aforados nacionales, mientras que el exjuez de la Audiencia Nacional llegó a conocer tres procedimientos simultáneos en doce meses entre 2009 y 2010, uno de los cuales -las escuchas a los abogados del 'caso Gürtel- supuso su inhabilitación durante 11 años de la carrera por un delito de prevaricación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparece un siluro en una papelera de Logroño
  2. 2 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  3. 3

    Cáncer infantil, un «tsunami» que cambia vidas
  4. 4

    Puerta 19: una carta muy casera pensada para compartir
  5. 5 El marcador | Los resultados de la jornada
  6. 6 Calvo Sotelo, la peatonal convertida en pasarela
  7. 7

    La aventura yihadista de la familia Allain
  8. 8

    Logroño no opta a los fondos EDIL por criterios técnicos y los 3,7 millones de La Rioja se van a Calahorra
  9. 9

    La plantilla de Crown irá a la huelga para reclamar condiciones «como en Sevilla»
  10. 10

    Marcha senderista a favor de Faro en Nieva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Alvise y el maletín que lo cambió todo: cuatro causas abiertas en medio año

Alvise y el maletín que lo cambió todo: cuatro causas abiertas en medio año