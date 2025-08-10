LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El abogado Gonzalo Boye, antes de una comparecencia en el Tribunal Supremo. E. P.

El deshielo que viene

Entre líneas ·

El abogado de Puigdemont anticipa un acercamiento entre Junts y el PP que eleva la incertidumbre sobre la viabilidad de la legislatura

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:23

La semana termina con una bronca monumental entre el PP y el PNV a punto de iniciarse las vacaciones de verano. Pero se inició con ... una entrevista en el diario La Razón con el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que resulta muy significativa y puede ofrecer algunas pistas de futuro bastante reveladoras. El letrado que defiende al expresidente de Cataluña entra de lleno en el terreno político y allana las relaciones entre Junts y el PP. De entrada porque arremete contra Pedro Sánchez, del que considera que «no es estadista» y sostiene que debería comenzar a preparar su estrategia de defensa jurídica para el día en el que deje de estar en La Moncloa. Nadie quiere hacerse fotos con él, afirma el abogado, y pone muy en duda que a Puigdemont le interese en este momento esa imagen cuando todos pensábamos que esa era la estampa que simbolizaba la aplicación de la 'amnistía política'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los dieciséis ojos que miran de frente al fuego
  2. 2 Sancionadas 38 personas por llevar drogas y armas blancas en las fiestas de Murillo
  3. 3 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  4. 4

    Logroño, capital del kebab
  5. 5 El incendio en el vertedero de Nájera se da por controlado
  6. 6 La Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de crecidas súbitas en barrancos y cauces menores
  7. 7 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  8. 8

    La pesadilla de cada fin de semana en el Casco Antiguo
  9. 9

    Las residencias de estudiantes agotan sus plazas a un mes de que comience el curso
  10. 10

    Errores que llevan a la derrota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El deshielo que viene

El deshielo que viene