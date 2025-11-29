LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ábalos cede su cuenta de X y se declara inocente: «Lucharé por la verdad y la justicia»

El exministro y exsecretario de Organización del PSOE se sigue definiendo a sí mismo como «diputado»

C.P.S.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:30

José Luis Ábalos ha cedido el uso de cuenta de 'X' a una persona de su máxima confianza para proclamar su «inocencia» y seguir lanzando ... mensajes el tiempo que permanezca en prisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

