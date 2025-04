Cambios bruscos de luz, polvo y más vegetación e insectos: La «tormenta perfecta» al viajar en carretera

N. S. Lunes, 14 de abril 2025, 09:00 Comenta Compartir

Las vacaciones de Semana Santa son el momento del año con una mayor concentración de desplazamientos por carretera en España. En 2024 se produjeron 15.458.430 movimientos de largo recorrido, más que en el conjunto de las operaciones salida (del 30 de julio hasta la medianoche del 1 de agosto) y retorno (del 30 de agosto hasta la medianoche del 1 de septiembre) de las vacaciones de verano, que sumaron, entre ambas, 9,76 millones de desplazamientos.

Además del gran número de usuarios en las carreteras, hay una serie de factores ambientales que dificultan especialmente la conducción y la visibilidad a mediados de abril, durante las vacaciones de Semana Santa. Por un lado, la meteorología cambiante, con lluvias y grandes variaciones de temperaturas. El sol comienza a incidir con más fuerza, con amaneceres y atardeceres que dificultan más la visión. Es una época en la que la vida despierta de su letargo invernal. No solo hay un mayor movimiento de animales e insectos, sino también de crecimiento de plantas que invaden la carretera. Por último, también aumentan el polen y el polvo en suspensión en el aire.

Todo ello afecta especialmente a la visibilidad. El 90% de la información que recibimos al conducir nos llega a través de la vista y en Carglass España hemos recopilado todos los factores que dificultan la conducción para concienciar de las especiales condiciones de la carretera en Semana Santa y la importancia de tener el parabrisas y los limpiaparabrisas en buen estado antes de salir de viaje.

1. Visibilidad con lluvia: El riesgo de sufrir un accidente cuando llueve es un 70% superior, y la reducción de la visibilidad es la principal culpable de este aumento de la siniestralidad, incluso por encima del menor agarre de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Esta menor visibilidad se debe, principalmente, a la perturbación visual en el parabrisas. Incluso con los limpiaparabrisas en funcionamiento, el agua sobre el parabrisas distorsiona la luz, ya que la falta de uniformidad de esa capa de agua que se forma sobre el cristal, reduce el rendimiento visual del conductor. Este efecto se multiplica si el parabrisas sufre desperfectos (impactos, grietas, arañazos…) y si las escobillas están en mal estado y dejan canales de agua en cada barrido.

2. Los sistemas ADAS con lluvia: Un estudio ha demostrado que el funcionamiento de los sistemas ADAS se ve afectado negativamente por la lluvia y, en menor medida, por la suciedad en el parabrisas. Carglass recomienda limpiar las zonas alrededor de las cámaras y los sensores de radar en cada parada; y alerta a los conductores para que sean conscientes de las limitaciones de los sistemas ADAS en condiciones adversas.

3. Cambios bruscos de luminosidad: En Semana Santa podemos vivir las cuatro estaciones en un mismo día, con cielos encapotados, mucho sol e incluso granizadas. Llevar unas buenas gafas de sol en el coche y saber usar los parasoles nos ayudará a tener una mejor visión y la vista más descansada. Nunca hay que usar el líquido y los limpiaparabrisas con el sol de cara, porque durante un largo periodo de tiempo perderemos mucha visibilidad. Este efecto se acentúa, en gravedad y tiempo, con unas escobillas desgastadas.

4. Polvo y el polen en suspensión: El agua que llega al parabrisas puede estar impregnada de polvo y polen, y pueden generar una capa de barro fino sobre el parabrisas, que unos limpias en mal estado extienden generando surcos. Es importante elegir bien cuándo usar los limpiaparabrisas para limpiarlo. El polen, además, afecta a la visión de las personas alérgicas y puede generar estornudos: hacerlo durante cinco segundos seguidos a 90 kilómetros por hora implica dejar de prestar atención a la carretera durante más de 125 metros. Hay que revisar el filtro antipolen del coche y estar atento a la medicación contra las alergias, pues puede producir somnolencia.

5. Crece la vegetación: Las plantas comienzan a crecer y pueden dificultar la visibilidad a través de zonas (interiores de curvas, medianas, cruces, rotondas…) en las que, en invierno y sin hojas, había una perfecta visibilidad. Hay que estar atentos a estos cambios en los recorridos diarios, en los que nos puede aparecer un coche, moto, ciclista o peatón «de la nada», porque estaba oculto tras la vegetación. Por otro lado, los frutos y las resinas pegajosas de algunos árboles pueden caer sobre el parabrisas cuando el coche está estacionado, y son difíciles de limpiar.

Ampliar Aumenta el número de insectos que acaban estampados contra el parabrisas P.F.

6. Más animales, pájaros e insectos: La primavera es una de las estaciones con mayor número de accidentes de tráfico relacionados con animales, junto con el otoño. En esta época muchos animales aumentan su actividad, especialmente durante el amanecer y el ocaso, coincidiendo con horas de menor visibilidad. Jabalíes, corzos, perros y conejos son los animales que más suelen cruzarse en la carretera. El número de pájaros también aumenta en esta época. Si un ave impacta contra el parabrisas, hay que mantener la calma y no mover el volante ya que el cristal aguantará el impacto y solo nos llevaremos un susto. Otro efecto secundario de las aves se produce cuando aparcamos debajo de un árbol: sus excrementos son difíciles de limpiar (incluso con los limpias y el líquido) y dificultan la visión. Por no hablar del aumento en el número de insectos que acaban estampados contra el parabrisas. Hay que usar los limpiaparabrisas con regularidad para no comprometer la visibilidad, y evitar que los restos de los insectos se sequen y dañen las escobillas.