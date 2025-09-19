Más de 180 camiones clásicos invaden Sinsheim en un evento histórico

Canal Motor Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:11 Comenta Compartir

El Museo Tecnológico de Sinsheim, en colaboración con la Asociación de Veteranos de Camiones del Sur de Alemania, será el escenario de un evento histórico: el Encuentro de Vehículos Comerciales Históricos del Sur de Alemania.

Durante el fin de semana del 20 al 21 de septiembre de 2025, más de 180 camiones y autobuses restaurados, que abarcan desde los años 20 hasta la década de los 80, se darán cita para mostrar la riqueza de la historia del transporte.

Mercedes-Benz Trucks, como anfitrión destacado, presentará una selección de 14 vehículos de su colección clásica y dos de sus modelos más modernos, el eActros 600 totalmente eléctrico. El evento promete ser un punto de encuentro para aficionados, coleccionistas y familias que podrán experimentar de cerca la pasión por la tecnología y la tradición.

«Con la diversidad de vehículos comerciales históricos y actuales de Mercedes-Benz Trucks, lo invitamos a experimentar la historia, la tecnología y la pasión de cerca», afirmó Bernd Hufendiek, responsable de Mercedes-Benz Trucks Classic.

Esta cita en Sinsheim ofrecerá una oportunidad inigualable para los asistentes. Además de admirar la vasta exposición, los visitantes podrán realizar viajes en vehículos icónicos. Los amantes de la tradición tendrán la oportunidad de subirse a bordo de camiones y autobuses clásicos como el LP 323 o el O 3500. En un fascinante contraste, los asistentes también podrán experimentar la tecnología de vanguardia al viajar en el eActros 600, un camión de cero emisiones locales que demuestra el camino hacia el futuro del transporte de mercancías.

Ampliar Camiones históricos de Mercedes Benz F. P.

El evento contará con un área especial para los aficionados conocida como la «Sala de camioneros», ubicada bajo el famoso submarino del museo, donde se ofrecerá asesoramiento sobre repuestos y restauración de vehículos clásicos.

Con entrada gratuita al área del evento, que se celebrará el sábado y el domingo, el encuentro promete ser una celebración de la ingeniería, la maestría artesanal y la dedicación que han impulsado la evolución de los vehículos comerciales a lo largo de las generaciones.