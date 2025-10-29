El renting de coches en La Rioja gana fuerza en 2025 Cada vez más conductores en Logroño, Calahorra y Haro eligen el renting sin entrada para particulares por su comodidad, ahorro y gestión 100% digital

El renting de coches se ha convertido en una de las mayores transformaciones del sector de la automoción en España. En 2025, La Rioja no es una excepción: tanto en Logroño como en otras ciudades riojanas, el renting para particulares ha pasado de ser una opción marginal a una tendencia dominante entre los conductores que buscan flexibilidad, comodidad y ahorro.

Según los últimos datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), en septiembre de 2025 se matricularon 27.458 vehículos, lo que supone un crecimiento del 11,89% respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado del ejercicio, las compañías de renting han alcanzado 257.489 matriculaciones, un 3,33% más que en 2024, con una inversión de 5.923 millones de euros, un 4,91% más. Cifras que consolidan al renting como el motor del nuevo paradigma de movilidad en España.

Datos y crecimiento del renting en La Rioja

La Rioja, tradicionalmente asociada a la conducción en carretera y la pasión por el motor, ha experimentado un cambio profundo en 2025. Las nuevas generaciones de conductores riojanos buscan soluciones de movilidad sin complicaciones, y el renting de vehículos se ha posicionado como la alternativa moderna a la compra tradicional.

El crecimiento se percibe especialmente en Logroño, donde cada vez más usuarios optan por renting sin entrada, evitando así los altos costes iniciales. En localidades como Calahorra y Haro, el renting también ha ganado terreno, impulsado por la digitalización y las plataformas que permiten contratar un coche 100% online.

Como señala José-Martín Castro Acebes, presidente de la AER, «el renting ha dejado de ser una opción de nicho para consolidarse como una solución de movilidad clave y ampliamente aceptada».

La tendencia es clara: el renting ya no es solo una opción para empresas o autónomos, sino una fórmula inteligente para particulares que valoran la previsibilidad y el control del gasto.

Razones para hacerse un renting

¿Por qué tantos conductores riojanos están eligiendo el renting de coches para particulares?

La respuesta está en los beneficios tangibles que esta fórmula ofrece frente a la compra tradicional.

Ventajas del renting para particulares:

• Sin entrada: se elimina el desembolso inicial, una barrera clave para muchos conductores.

• Cuota fija mensual: todos los gastos —seguro, mantenimiento, asistencia, impuestos— están incluidos.

• Tranquilidad absoluta: no hay sorpresas ni costes imprevistos.

• Cambio de coche cada pocos años: el renting permite conducir siempre un vehículo nuevo y con la última tecnología.

• Sostenibilidad: la flota de renting apuesta cada vez más por vehículos híbridos y eléctricos.

• Gestión 100% digital: contratar y gestionar tu coche desde el móvil o el ordenador, sin papeleos.

En palabras del sector, esta tendencia refleja un cambio cultural: los conductores ya no buscan tanto «poseer un coche», sino disfrutar de la experiencia de conducir sin complicaciones.

Cómo funciona el renting: los pasos clave

Para quienes aún no lo conocen, el renting de vehículos funciona con una estructura sencilla y transparente. El proceso suele seguir estos pasos:

1. Elección del coche: el usuario selecciona el modelo que más se adapta a sus necesidades, desde compactos hasta SUV híbridos o eléctricos.

2. Duración del contrato: normalmente entre 12 y 36 meses, con kilometraje personalizado.

3. Firma digital: todo se gestiona online, sin necesidad de acudir a una oficina.

4. Entrega a domicilio: muchas compañías, como REVEL, entregan el coche directamente en la puerta del cliente.

5. Mantenimiento y seguro incluidos: el usuario no paga nada adicional salvo el combustible o la carga eléctrica.

6. Finalización del contrato: al terminar, se puede renovar, cambiar o devolver el vehículo sin complicaciones.

En resumen, el renting combina lo mejor de la propiedad con la comodidad de un servicio integral.

REVEL: el mejor renting para particulares en La Rioja

Entre las compañías que han liderado este cambio, REVEL destaca como el mejor renting para particulares sin entrada en La Rioja. Su propuesta 100% digital y transparente permite a cualquier usuario contratar un coche nuevo desde su móvil en apenas minutos, con contratos de 12 o 36 meses y sin preocupaciones administrativas.

La compañía, con presencia en toda España, ha sabido adaptar su oferta a las necesidades de los riojanos: coches de renting para particulares con seguro, mantenimiento, impuestos y asistencia incluidos. Además, su modelo apuesta por la sostenibilidad, incorporando cada vez más vehículos eléctricos y de bajas emisiones.

En palabras de José Luis Sánchez Naveso, Head of Marketing de REVEL:

«En REVEL creemos que el renting no es solo una forma de conducir, sino una forma de vivir la movilidad con libertad, transparencia y tecnología al servicio del usuario».

Con opiniones del renting cada vez más positivas, REVEL se posiciona como referente del renting para particulares en España, con especial crecimiento en regiones como La Rioja, donde el perfil del cliente valora la comodidad, la confianza y la digitalización.

Una nueva era de movilidad en La Rioja

El renting de coches en La Rioja ha llegado para quedarse. La combinación de tecnología, ahorro y flexibilidad lo ha convertido en la opción preferida de los conductores modernos. Los datos lo confirman: mientras el mercado automovilístico español crece un 13,96% en matriculaciones, el renting consolida su papel como motor clave de la industria, con un crecimiento sostenido y una inversión millonaria.

En 2025, tener coche ya no significa poseerlo: significa disfrutarlo sin preocupaciones. Y en ese camino, REVEL se ha consolidado como la marca que mejor interpreta esta nueva forma de movilidad, ofreciendo el mejor renting para particulares sin entrada y marcando el rumbo del futuro de la automoción en España.