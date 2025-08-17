LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Probamos el Omoda 5: ¿merece la pena este SUV chino?

AutoScout24

Domingo, 17 de agosto 2025, 14:00

Con un diseño moderno, un equipamiento muy completo y un precio muy competitivo, el Omoda 5 está siendo todo un éxito de ventas. En el vídeo, analizamos su diseño, ponemos a prueba su tecnología, y, lo más importante, comprobamos su consumo real y el comportamiento en carretera.

El diseño exterior del Omoda 5 destaca por su parrilla de grandes dimensiones, sus líneas aerodinámicas y un perfil coupé que le confiere un aspecto deportivo y dinámico. En el interior, el protagonismo recae en la gran pantalla doble de 10,25 pulgadas para el infoentretenimiento y el cuadro de instrumentos digital, que consigue crear una atmósfera moderna y tecnológica. La iluminación ambiental configurable añade un toque de personalización.

En cuanto a su rendimiento, el Omoda 5 cuenta con un motor de gasolina 1.6 Turbo que ofrece una conducción suave y eficiente. La respuesta del vehículo es ágil tanto en el tráfico urbano como en carretera. Además, su suspensión está calibrada para un buen equilibrio entre confort y estabilidad.

La seguridad y la asistencia a la conducción son puntos clave en este modelo. Equipado con un avanzado paquete de asistencias a la conducción (ADAS), el Omoda 5 incluye sistemas como el control de crucero adaptativo, la alerta de cambio de carril, la frenada de emergencia automática y la cámara de 360º. Estas tecnologías trabajan conjuntamente para ofrecer una conducción más segura y confiada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un logroñés de 17 años muere mientras se bañaba en el pantano de Alloz
  2. 2

    La receta riojana que convence a los residentes de Medicina y Enfermería
  3. 3 Detenido un joven de 27 años por apuñalar a otro en la calle Vitoria de Logroño
  4. 4

    «Después del desahucio no veo otra alternativa que la calle»
  5. 5 Cerrada al baño la piscina municipal de Alfaro por aparición de excrementos
  6. 6

    El corazón de Kenia late en Torrecilla
  7. 7

    El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos
  8. 8

    Historia de una escalera sin historia
  9. 9 La Rioja vuelve a máximas de 41 grados en un sábado abrasador
  10. 10

    El Tudelano se muestra más equipo que la SD Logroñés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Probamos el Omoda 5: ¿merece la pena este SUV chino?