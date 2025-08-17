Corvette ZR1X: 1250 caballos de potencia y un diseño que evoca el pasado

Chevrolet ha desvelado los detalles del nuevo Corvette ZR1X de 2026, un «hipercoche americano» que se presenta como el Corvette más avanzado de la historia.

Con una potencia de 1.250 caballos de potencia y una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de dos segundos, este nuevo modelo llega al mercado con un precio de partida de 207,395 dólares.

Además del anuncio de los precios, la marca ha revelado una edición especial de producción limitada: el Corvette ZR1X Quail Silver Limited Edition.

Esta versión exclusiva estará disponible únicamente en la carrocería convertible 3LZ y se distingue por sus acabados de alta gama y una característica histórica: la primera pintura de producción en acabado mate, llamada Blade Silver Matte, que Chevrolet ofrece desde la década de 1960.

Ampliar Corvette C1 de 1957-1959

La pintura Blade Silver Matte, inspirada en el color Inca Silver del Corvette C1 de 1957-1959, marca un «momento significativo» para la marca. Phil Zak, director ejecutivo de diseño de Global Chevrolet, afirmó que «este nuevo acabado crea una sensación distintiva de alta gama y ofrece una rara oportunidad de poseer una expresión verdaderamente única del Corvette».

Ampliar Interior de la edición limitada del nuevo Corvette F. P.

Esta edición especial, con un precio inicial de $241,395, no solo incluye la pintura exclusiva, sino también un interior con una combinación de colores Sky Cool y Medium Ash Gray con toques Habanero, pinzas de freno naranjas, puntas de escape en negro y espejos pintados en un tono Carbon Flash. Cada vehículo llevará una placa conmemorativa con un número de edición limitada.

El debut oficial del Corvette ZR1X Quail Silver Limited Edition tendrá lugar en «The Quail, A Motorsports Gathering» en Carmel, California, el 15 de agosto. La producción de esta versión exclusiva comenzará el próximo año.

El Corvette ZR1X estará disponible a finales de 2025 y se fabricará con orgullo en la planta de General Motors en Bowling Green, Kentucky.