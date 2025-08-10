Kia castiga las baterías de su EV4 para ponerlo a prueba

Juan Roig Valor Domingo, 10 de agosto 2025, 09:00 Comenta Compartir

La batería es el elemento más importante de un coche eléctrico. Es lo que representa la mayor parte de su precio –todavía siguen siendo más caros que sus homólogos de combustión, aunque se van ajustando los importes– y es lo que más preocupa a los compradores, especialmente cuando piensan en sustituirla.

Los fabricantes son conscientes de ello y, de hecho, es el elemento al que dotan de mayor garantía, a veces incluso superior a la que ofrecen para el propio coche. Lo normal en un acumulador es que este esté cubierto durante ocho años o 100.000 kilómetros, lo primero que llegue antes.

Kia, uno de los constructores que está apostando fuerte por la movilidad eléctrica, va un paso más allá y somete a la cuarta generación de sus baterías, las que equipan los modelos actuales de su gama EV, a unas pruebas de resistencia exhaustivas para intentar tranquilizar las preocupaciones de sus clientes.

En la última de ellas, el fabricante coreano hizo que su próximo modelo, el compacto EV4, recorriera 10.000 kilómetros en el circuito de Nürburgring a un 95% de potencia constantemente, metiéndole un chute de alto voltaje –el grupo recientemente instaló un cargador de 150 kW en la pista– cada vez que se quedaba sin baterías. En total, el coche completó 480 vueltas del infierno verde.

Esta prueba, conocida internamente como 'test de tortura', es una manera de poner a prueba mecánicamente los modelos. Normalmente los ingenieros las usan para ver qué tienen que mejorar, pero en este caso salieron sorprendidos por la resistencia de los componentes.

«Para ofrecer a nuestros clientes un vehículo eléctrico fiable para el uso cotidiano, teníamos que validar la durabilidad del EV4 tanto en condiciones reales como en entornos extremos», afirma Stephan Hoferer, director de Desarrollo de Durabilidad del Centro Técnico de Hyundai Motor Europe. «Tras las rigurosas pruebas, desde carreteras heladas hasta circuitos de competición, estamos seguros de que el EV4 proporcionará una respuesta fiable que superará con creces las necesidades diarias».

Esta es la primera vez que se desvelan detalles dinámicos del EV4. Los modelos llegarán en el último trimestre de 2025 a los concesionarios europeos y los clientes podrán optar por carrocerías de berlina o compacta.