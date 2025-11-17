LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El director de Estrategia y Producto del Grupo Renault, Josep María Recasens FP

España escala en Renault: Recasens pasa a dirigir Estrategia y Producto en el grupo francés

Juan Roig Valor

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:53

Renault Group ha anunciado este lunes el nombramiento de Josep María Recasens como director de Estrategia, Gestión de Productos y Programas (SPPM, por sus siglas en inglés), con efecto inmediato. La compañía francesa señala que la decisión busca «simplificar la organización para ganar en agilidad y velocidad».

Recasens, que reportará directamente al recién nombrado consejero delegado François Provost, asumirá la responsabilidad de definir la estrategia de productos que permitirá al grupo mantener «la dinámica positiva en la que se encuentra».

Su nuevo rol le otorgará mayor supervisión sobre los lanzamientos de las marcas Renault, Dacia y Alpine, así como participación directa en el diseño de los modelos futuros.

El ejecutivo catalán mantendrá además sus funciones como director general de Renault Group Iberia (España y Portugal) y continuará liderando Ampere, la división de tecnología y electrificación del grupo. Recasens también es presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).

François Provost destacó la importancia de esta reorganización: «Desde mi llegada, me he esforzado por crear una organización más simple, eficaz y rápida para adaptarnos a los desafíos actuales. Josep Maria se encargará de unificar estrategia y planificación de productos, tomando el relevo de Guido Haak, a quien agradezco sinceramente su implicación».

Recasens, que se incorporó a Renault en 2021 tras su salida de SEAT, ha participado activamente en la estrategia de electrificación «Renaulution», que ha impulsado una nueva gama de modelos electrificados y contribuye al crecimiento de ventas del grupo este año. En 2023 asumió la dirección operativa de Ampere, y en 2025 pasó a liderar la división tecnológica y de electrificación.

«Estoy muy contento de aceptar este nuevo reto y agradecido por la confianza que el Grupo me otorga», señaló Recasens. «Mi prioridad será extender los principios que han hecho de Ampere un éxito: focalización en el producto, gestión disciplinada de los programas y visión holística de las inversiones. Con el apoyo del Leadership Team, consolidaremos y ampliaremos el impulso del producto dentro de Renault Group».

