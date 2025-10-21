Ebro mira al futuro y se expande en Europa con su llegada a Bulgaria

La firma automovilística española Ebro ha anunciado su entrada en el mercado búlgaro, un movimiento que supone el primer paso de su expansión internacional. El debut de los SUV de la marca en Bulgaria está previsto para el año 2026.

El anuncio se realizó durante un evento celebrado en la ciudad china de Wuhu, sede de Chery, el socio tecnológico que ha relanzado la marca Ebro junto con el grupo industrial español Ebro EV Motors en la Zona Franca de Barcelona.

Rafael Ruiz, presidente de Ebro EV Motors, subrayó que esta noticia «viene a consolidar los buenos resultados de la compañía en España» e inicia su crecimiento internacional.

Ebro, cuya historia se remonta a 1954 y que fue adquirida por Nissan en los años ochenta antes de su relanzamiento como una marca moderna y tecnológica con sede en Barcelona, enfatizó el valor estratégico de su alianza.

La compañía destacó que el acuerdo entre Ebro y Chery es un puente tecnológico entre China y Europa y una «oportunidad industrial para otros países del continente». En este sentido, Johnson Xu, miembro del Consejo de Administración de Ebro Factory, señaló que empresas búlgaras «podrían integrarse en la cadena de suministro de Ebro, reforzando el componente europeo de la marca».

La gama actual de Ebro comprende tres modelos SUV –el Ebro s400, el Ebro s700 y el Ebro s800–, que se comercializan con motores de combustión, híbridos e híbridos enchufables.

Estos vehículos utilizan tecnología de origen Chery adaptada al mercado europeo y son ensamblados en España. En el mercado nacional, Ebro ya cuenta con una red de ventas de 70 concesionarios. La compañía prevé alcanzar una producción de 100.000 vehículos «en el medio plazo».

En el ámbito deportivo, Ebro reafirma su conexión con el país como patrocinadora de la Selección Española de Fútbol, tanto masculina como femenina, así como de la Selección Sub-21. Además, la marca competirá en el Rally Dakar con la 20 veces campeona del mundo, Laia Sanz, quien se ha incorporado como piloto oficial de la marca. Ebro EV Motors, la compañía matriz, es una sociedad industrial española dedicada a la fabricación y comercialización de vehículos de nuevas tecnologías para la movilidad y cotiza en el mercado de BME Growth.