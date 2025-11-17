Ebro s400: SUV urbano híbrido y tecnológico

Canal Motor Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:03 Comenta Compartir

EBRO, la histórica marca española fundada en 1954, ha lanzado una de las gamas SUV más completas del mercado. Dentro de su oferta, el nuevo s400 HEV se posiciona como la alternativa para la movilidad urbana. Este modelo es capaz de ofrecer mucho más que una conducción eficiente en ciudad.

El s400 es el encargado de estrenar el sistema híbrido de la marca, que combina un motor de gasolina 1.5 DHE de 70 kW con un motor eléctrico de 150 kW.

Gracias a esta configuración consigue un consumo medio de solo 5,3 l/100 km y unas emisiones de 120 g/km, lo que le otorga la etiqueta ECO de la DGT. La respuesta del EBRO s400 es inmediata, tanto a la salida de los semáforos como en las incorporaciones y adelantamientos, ofreciendo una gran agilidad para el tráfico diario.

Su transmisión automática DHT garantiza cambios suaves y silenciosos, ideales para entornos congestionados. A baja velocidad, el s400 puede rodar en modo eléctrico en numerosas ocasiones, lo que se traduce en un importante ahorro de combustible.

El diseño del s400 está pensado para la ciudad, con nun tamaño apto para maniobrar y aparcar en calles estrechas. Su estética exterior es robusta y moderna, con faros full LED y pilotos traseros 3D. En el interior, el habitáculo prioriza la tecnología y la funcionalidad. Cuenta con una doble pantalla de 12,3» para instrumentación y multimedia, que se complementa con mandos físicos para la climatización. El maletero, con 430 litros (hasta el techo), ofrece una gran versatilidad.

Ampliar Ficha técnica: Motores: híbrido de 211 CV Consumo: desde 5,3 l/100 km Dimensiones largo/ancho/alto (en metros): 4,32/1,83/1,64 Maletero: 430 litros Precio: desde 27.240 euros

En materia de conectividad, el s400 ofrece conexión inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, y control por voz con el comando «Hola, EBRO». En su versión Excellence, incluye cámaras de visión de hasta 540º que facilitan el estacionamiento incluso en las plazas más reducidas.

La seguridad avanzada es una prioridad, especialmente en entornos urbanos impredecibles. El EBRO s400 equipa de serie 7 airbags y 24 sistemas ADAS en toda la gama. Destacan elementos como la detección de peatones, la frenada automática de emergencia, la alerta de tráfico cruzado trasero y el aviso de apertura de puertas, un elemento muy útil ante el tráfico de bicicletas y patinetes en calles estrechas.

El confort urbano se garantiza para todos los ocupantes gracias a una conducción suave, un buen aislamiento acústico y un climatizador bizona con filtro N95, ideal para mitigar la polución en los trayectos urbanos. Los asientos bucket –calefactables y con regulación eléctrica para el conductor en el acabado Excellence– aseguran la comodidad.

Su plataforma está construida con más del 60% de aceros de alta y ultra alta resistencia. Además, su suspensión ha sido ajustada para absorber las irregularidades de la calzada.

El equipamiento es completo desde la versión básica Premium, que ya incluye llantas de 17», acceso y arranque sin llave, sensores de aparcamiento, las pantallas duales de 12,3» y todos los sistemas de asistencia, con un precio de lista desde 27.490 €. El acabado Excellence añade gadgets como la cámara de visión envolvente y la tapicería Eco Skin.

El EBRO s400 ofrece una garantía de 7 años o 150.000 km, ampliable a 8 años o 160.000 km para todo el sistema híbrido, asegurando total tranquilidad y bajos costes de mantenimiento.