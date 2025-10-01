Adiós a los coches con etiqueta B: estas serán las ciudades en las que no podrán circular a partir de 2026

Jorge Herrero Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

La lucha contra la contaminación del aire ha tomado un nuevo impulso en las grandes ciudades españolas. Frente a los niveles actuales de polución urbana, gobiernos locales y autonómicos han decidido endurecer sus medidas de movilidad para proteger la salud pública. En el marco de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que exige a los municipios con más de 50.000 habitantes implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), muchas urbes ya están expandiendo sus restricciones. Hasta ahora esos vetos se dirigían principalmente a los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT. Pero a partir de 2026, los coches con etiqueta B también serán objeto de prohibiciones en múltiples ciudades españolas.

Según el calendario legal, para 2026 la mayoría de las más de 150 ciudades obligadas a contar con una ZBE deberán tenerla operativa, con restricciones claras para los vehículos más contaminantes. En Cataluña, por ejemplo, la Generalitat aprobó en julio de 2024, mediante el Decreto 132/2024, el nuevo Plan de Calidad del Aire horizonte 2027, que incluye hasta 84 medidas y 386 actuaciones de obligado cumplimiento para sus Zonas de Bajas Emisiones.

La gran novedad del plan catalán es precisamente la introducción de prohibiciones sobre los vehículos con distintivo B desde el 1 de enero de 2026. En concreto, quedarán vetados esos coches dentro de las más de 30 ZBE previstas en toda la comunidad autónoma, pero sólo durante los días en que se activen los protocolos por mala calidad del aire. Más adelante, a partir del 3 de enero de 2028, la prohibición será permanente y sin excepciones y ningún vehículo con distintivo amarillo podrá acceder a estas zonas.

Qué vehículos quedan afectados y cuándo

La medida afectará a los turismos y furgonetas de gasolina matriculados entre enero de 2001 y 2006, así como a los diésel matriculados entre 2006 y 2014, y también a vehículos con más de 8 plazas o transporte de mercancías matriculados después de 2006. En otras palabras, muchos coches con más de diez años de antigüedad estarán condenados a quedarse fuera de las ZBE.

Durante 2026, la prohibición no será absoluta y solo se aplicará en los días en que se active un protocolo por contaminación. No obstante, el plan prevé alcanzar una restricción total en 2028.

Por último, también es importante tener en cuenta que, aunque esta medida comenzará en Cataluña, otras comunidades podrían adoptar restricciones similares o ya lo han empezado a plantearlas en ciudades obligadas por la ley estatal.