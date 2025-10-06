La importancia de no vomitar pelo en los gatos

Diego Marín A. Logroño Lunes, 6 de octubre 2025, 07:23 Comenta Compartir

Entre las muchas peculiaridades de los gatos a veces se normaliza que vomite bolas de pelo. Lejos de ser interpretado como algo natural, que no lo es, puede suponer un riesgo para la salud del animal. «El gato, al acicalarse, ingiere el pelo que va retirando, y si todo va bien este pasará por su sistema digestivo y será expulsado por las heces sin mayor problema. Sin embargo, en muchos casos el pelo se va acumulando en el estómago llegando a provocar las llamadas bolas de pelo», advierte Celia Alesanco, etóloga felina y autora del libro 'Gatos. Manual de instrucciones'.

Si en lugar de expulsar la bola de pelo mediante el vómito esta pasa al intestino puede provocar una obstrucción intestinal con graves consecuencias para la mascota. La solución es sencilla y pasa por cepillar al gato con frecuencia para retirar el pelo muerto, sobre todo si son gatos de pelo largo, como los persa, angora, maine coon, bosque de Noruega, ragdoll y siberiano. «Para reducir la cantidad de pelo debemos cepillarlo de forma habitual, sobre todo en época de muda y especialmente si es un gato de pelo largo», aconseja Celia Alesanco, quien también recomienda cuidar la salud de la piel y el pelaje del felino mediante una correcta alimentación e incluso de suplementos como el Omega-3, que favorece que la caída de pelo sea menor. También es importante hidratar adecuadamente al gato de manera que, si se alimenta habitualmente con pienso, complementar su nutrición con comida húmeda.

Y si ni aun así conseguimos erradicar el vómito de bolas de pelo, como siempre, lo ideal es consultar con un veterinario. Celia Alesanco subraya la importancia de acudir con el gato a «revisiones rutinarias con nuestro veterinario y consultar con él cualquier síntoma», ya que en La Rioja, a diferencia de los perros con la rabia, no hay vacunas obligatorias para los felinos, lo que podría favorecer la detección de otros problemas por parte de los especialistas. «Mucha gente confunde la tos con arcadas por bolas de pelo y para cuando acuden al veterinario la enfermedad puede estar bastante avanzada», advierte Celia Alesanco.

Manuel Bajo, veterinario de la clínica Malpica de Nájera explica que «las bolas de pelo en los gatos no deberían existir». Aunque es cierto que los felinos se acicalan e inevitablemente ingieren su propio pelo, son cazadores de mamíferos y aves pequeñas, con pelos y plumas, y lo habitual es expulsarlas por las heces. «Normalmente, los gatos que vomitan su propio pelo es porque sufren alguna enfermedad, no siempre digestiva, puede sufrir una picadura o un problema en la piel que provoque que se rasque y lama más y que no pueda digerir la gran cantidad de pelo que trague», advierte Manuel Bajo.

Cualquier dolencia que provoque un tránsito intestinal más lento deriva en que el pelo ingerido se acumule y los felinos lo vomiten. «A veces también ocurre que esa bola de pelo se agrande y endurezca hasta formar un tricobezoar, que supone una urgencia quirúrgica o endoscopia. Y aunque los gatos se recuperan muy bien, lo ideal es que no suceda», señala el veterinario.

Lo mejor, la fibra

«Si un gato vomita muchas bolas de pelo algo malo pasa», subraya Manuel Bajo, e insiste en que no es normal que vomiten todas las semanas. A este respecto el veterinario recuerda que, aunque se usa mucho la malta para evitar las bolas de pelo, «no hay ningún estudio científico que lo avale». Sin embargo, lo que sí es efectivo es la fibra porque mejora el tránsito intestinal para que la expulsen por las heces.

Al igual que la etóloga Celia Alesanco, el veterinario Manuel Bajo señala la importancia de diferenciar entre el vómito de bolas de pelo y la tos: «Cuando toses y no sale nada es una tos y el problema está en el sistema respiratorio, puedes ser asma, bronquitis, un parásito en los pulmones...».

Temas

Alesanco