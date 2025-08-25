¿Quién cuida del hurón o el conejo?

Diego Marín A. Logroño Lunes, 25 de agosto 2025, 08:47 Comenta Compartir

La demanda de plazas de residencias para perros y gatos en La Rioja ha favorecido que actualmente existan una docena de centros con unas 300 plazas. Según el Registro de Identificación de Animales de Compañía, en nuestra comunidad existen más de 56.650 perros y más de 11.290 gatos, pero también casi 650 hurones. Además de estas mascotas más comunes, existen otros animales como conejos, hámsters, chinchillas, aves, reptiles, hurones… ¿Y qué se puede hacer con ellos si nos vamos de vacaciones y no podemos llevarlos con nosotros? Lo más habitual es que algún amigo o familiar se ocupe de atenderlos, pero hay especies que requieren cuidados específicos.

Algunos veterinarios ofrecen un servicio de guardería para algunos animales, sobre todo los exóticos, de la misma manera que hay floristerías que ofrecen un servicio de guardería para las plantas y también un cuidado a domicilio. Pero hay residencias como Peludos, en Navarrete, que disponen de un recinto específico para otros animales, además de los perros y gatos que acogen habitualmente. Y ahora mismo cuentan en esa 'suite' con un inquilino especial, un conejo llamado Rexy que permanecerá allí durante todo el mes de agosto porque su familia humana disfruta actualmente de su viaje de novios.

«En España no son habituales los conejos como mascota como sí en otros países. Y nosotros nos llamamos Peludos por eso, por los pelos, no cogemos ni animales de plumas ni de escamas sino mamíferos, por eso tenemos una 'suite' dedicada a otros peludos», explica Diana Marín, responsable de la residencia junto a su socia Blanca Segura. Así, han tenido como residentes, además de conejos, a hurones, hámsters, chinchillas… «Podemos acoger a dos a la vez. Y es que hay familias multiespecie, con dos gatos y un hurón o un conejo», describe Diana Marín.

Si ya resulta un inconveniente viajar y encontrar a alguien que cuide de nuestra mascota si tenemos a un perro o un gato, cuando la especie es más exótica el problema se acrecienta. A veces ya es complicado encontrar en verano una plaza en residencias para perros y gatos porque en agosto la mayoría de residencias están completas, pero es que no hay muchos servicios específicos para otros animales menos comunes.

Ampliar El conejo Rexy, en la residencia Peludos. Justo Rodríguez

Distintas necesidades

«Si no tienes un familiar que se haga cargo es un problema y nosotros damos servicio a esa demanda durante todo el año. Lo más recomendable es que se ocupe un familiar porque estas especies suelen ser muy estresables», expone Diana Marín. Y es que las necesidades son muy distintas y hay que ser consciente de ello. «No tienen nada que ver con perros y gatos y nosotras hemos tenido que aprender. Por ejemplo, al conejo le damos vegetales frescos cada día pero no le sienta bien la lechuga iceberg», señala Diana Marín.

Cada vez se utiliza más este servicio de Peludos porque se da a conocer. Así, en octubre, ya tienen otra reserva de doce días para otra liebre. «Todos los veranos nos llaman para preguntarnos si podemos cuidar de algún reptil o pájaros pero no lo hacemos porque no es fácil y no es cuestión de tenerlos en la oficina. Cuidar animales es una gran responsabilidad y hay que disponer de las instalaciones adecuadas. Incluso en una vivienda hay que tener los animales domésticos adecuados, habituados al hombre», opina Diana Marín.