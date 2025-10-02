LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Tata y Esme, dos gatas muy cariñosas y juguetonas que necesitan un hogar
Tata y Esme, dos gatas muy cariñosas y juguetonas que necesitan un hogar

Diario LA RIOJA ayuda a Colaboración Animal para encontrar familia a los perros y gatos que tienen acogidos

La Rioja / Colaboración Animal

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:09

Esta semana os presentamos a Tata y Esme, dos gatas de once meses de edad que fueron rescatadas cuando tenían once días. La camada estaba compuesta por cinco gatitos bebés, a los que se les tuvo que dar el biberón hasta que empezaron a comer solos. Tres de ellos fueron adoptados y solo quedan estas dos en busca de un hogar.

Son muy cariñosas, juguetonas, dulces y están acostumbradas a estar con otros gatos y perros.

Buscan familia

  • Diario LA RIOJA y Colaboración Animal colaboran para encontrar familia a algunos de los muchos perros y gatos que buscan un hogar. Si quieres adoptarlos (o precisas cualquier otra información) estos son los datos de contacto de Colaboración Animal:

  • Instagram: @colaboracionanimal

  • Correo electrónico: colaboracionanimal@gmail.com

  • Web: www.asociacioncolaboracionanimal.org (en la web hay un formulario de adopción e información del proceso)

Si te animas a conocerlas, puedes hacerlo en su refugio felino o ponerte en contacto con la asociación a través de su formulario de adopción. Anímate a darles un hogar a Tata y a Esme hasta el resto de sus días.

larioja Tata y Esme, dos gatas muy cariñosas y juguetonas que necesitan un hogar