Tata y Esme, dos gatas muy cariñosas y juguetonas que necesitan un hogar

La Rioja / Colaboración Animal Jueves, 2 de octubre 2025

Esta semana os presentamos a Tata y Esme, dos gatas de once meses de edad que fueron rescatadas cuando tenían once días. La camada estaba compuesta por cinco gatitos bebés, a los que se les tuvo que dar el biberón hasta que empezaron a comer solos. Tres de ellos fueron adoptados y solo quedan estas dos en busca de un hogar.

Son muy cariñosas, juguetonas, dulces y están acostumbradas a estar con otros gatos y perros.

Buscan familia Diario LA RIOJA y Colaboración Animal colaboran para encontrar familia a algunos de los muchos perros y gatos que buscan un hogar. Si quieres adoptarlos (o precisas cualquier otra información) estos son los datos de contacto de Colaboración Animal:

Instagram: @colaboracionanimal

Correo electrónico: colaboracionanimal@gmail.com

Web: www.asociacioncolaboracionanimal.org (en la web hay un formulario de adopción e información del proceso)

Si te animas a conocerlas, puedes hacerlo en su refugio felino o ponerte en contacto con la asociación a través de su formulario de adopción. Anímate a darles un hogar a Tata y a Esme hasta el resto de sus días.