LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Buscan familia

Mushi, un gatito muy extrovertido

Diario LA RIOJA ayuda a Colaboración Animal para encontrar familia a los perros y gatos que tienen acogidos

La Rioja / Colaboración Animal

Sábado, 9 de agosto 2025, 11:20

Mushi es uno de los muchos cachorros de gato que están llegando a nuestra asociación en esta época del año. Mushi nació el 22 de mayo de 2025, tiene 2 meses y medio y fue a parar con menos de un mes de edad al centro de acogida de animales de Logroño. Debido a lo pequeño que era, pasó a estar en una casa de acogida de nuestra asociación, ya que con su edad era muy vulnerable en la perrera o en un refugio sin vacunar.

Acaba de pasar por el veterinario y ha sido vacunado y es negativo a inmunodeficiencia y leucemia felina, y en general se encuentra muy bien a nivel de salud.

Mushi es un gatito muy extrovertido, sociable con otros cachorros, activo y juguetón. Está muy acostumbrado a estar en brazos y a recibir mimos, lo cual no quiere decir que siempre quiera recibirlos, sabe poner sus límites como cualquier gato.

Le encantaría irse adoptado junto a otro de los cachorros de nuestra asociación para no aburrirse en casa. O por lo menos convivir con otro gato.

Buscan familia

  • Diario LA RIOJA y Colaboración Animal colaboran para encontrar familia a algunos de los muchos perros y gatos que buscan un hogar. Si quieres adoptarlos (o precisas cualquier otra información) estos son los datos de contacto de Colaboración Animal:

  • Instagram: @colaboracionanimal

  • Correo electrónico: colaboracionanimal@gmail.com

  • Web: www.asociacioncolaboracionanimal.org (en la web hay un formulario de adopción e información del proceso)

Publicidad

Top 50
  1. 1 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  2. 2 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  3. 3 El incendio forestal de Alberite «se da por controlado»
  4. 4 Un incendio en la Mezquita de Córdoba hace saltar las alarmas
  5. 5 Demanda Casco Antiguo denuncia otra noche de broncas, peleas y gritos en Logroño
  6. 6 Más de 80 bailarines participarán en la última gala de la Academia López Infante
  7. 7 El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga
  8. 8 El juez rechaza la libertad provisional de los condenados por el crimen de Cuzcurrita
  9. 9

    La incidencia del melanoma sigue al alza en La Rioja, con 49 nuevos pacientes en 2024
  10. 10

    El mundo planta cara a Netanyahu y le exige que detenga la expansión de la guerra en Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Mushi, un gatito muy extrovertido

Mushi, un gatito muy extrovertido