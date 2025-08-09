Mushi, un gatito muy extrovertido

La Rioja / Colaboración Animal Sábado, 9 de agosto 2025, 11:20 Comenta Compartir

Mushi es uno de los muchos cachorros de gato que están llegando a nuestra asociación en esta época del año. Mushi nació el 22 de mayo de 2025, tiene 2 meses y medio y fue a parar con menos de un mes de edad al centro de acogida de animales de Logroño. Debido a lo pequeño que era, pasó a estar en una casa de acogida de nuestra asociación, ya que con su edad era muy vulnerable en la perrera o en un refugio sin vacunar.

Acaba de pasar por el veterinario y ha sido vacunado y es negativo a inmunodeficiencia y leucemia felina, y en general se encuentra muy bien a nivel de salud.

Mushi es un gatito muy extrovertido, sociable con otros cachorros, activo y juguetón. Está muy acostumbrado a estar en brazos y a recibir mimos, lo cual no quiere decir que siempre quiera recibirlos, sabe poner sus límites como cualquier gato.

Le encantaría irse adoptado junto a otro de los cachorros de nuestra asociación para no aburrirse en casa. O por lo menos convivir con otro gato.

Buscan familia Diario LA RIOJA y Colaboración Animal colaboran para encontrar familia a algunos de los muchos perros y gatos que buscan un hogar. Si quieres adoptarlos (o precisas cualquier otra información) estos son los datos de contacto de Colaboración Animal:

Instagram: @colaboracionanimal

Correo electrónico: colaboracionanimal@gmail.com

Web: www.asociacioncolaboracionanimal.org (en la web hay un formulario de adopción e información del proceso)