Freia, una gata que merece la pena y que necesita un hogar

Esta semana os presentamos a Freia, una preciosa felina de dos años que necesita un hogar. Fue sacada de una colonia y lleva la mayor parte de su vida con la asociación protectora Animales Rioja.

Tiene miedo a los humanos, aunque poco a poco ha mejorado. Necesita una familia que le dé tiempo suficiente para que se adapte y aunque esto no será sencillo, confían en que merecerá la pena. «Es una gata preciosa que pertenecía a una colonia felina hasta que la sacaron de allí forzosamente porque era bonita. Luego, al darse cuenta de que no era un gato casero tranquilo y cariñoso, la entregaron al Centro de Acogida de Animales de Logroño, de donde la sacamos», cuenta Animales Rioja.

De momento, en el contexto de la asociación protectora Freia no puede mejorar mucho más, por eso sería conveniente que encontrada una familia de adopción. «No podemos estar siempre pendientes de ella y no se acaba de acostumbrar a nuestra presencia. Sigue sin dejarse acariciar, pero juega con nosotros y come de nuestra mano», explica Animales Rioja. En la adaptación, el juego y la comida serán clave, por eso es necesario que los adoptantes sean pacientes, que le den su espacio y no la fuercen al contacto directamente. «Nunca bufa ni muerde, no es agresiva. Tiende más a huir o paralizarse del miedo pero no es reactiva», aclaran.

Buscan familia Diario LA RIOJA y Animales Rioja colaboran para buscar familia a algunos de los muchos perros y gatos que buscan un hogar en La Rioja. Cada semana, en la web, un nuevo amigo en busca de familia. Si quieres adoptarlos (o cualquier otra información) estos son los datos de contacto de la asociación protectora Animales Rioja:

Teléfono: 665618628

Correo electrónico: aradopciones@gmail.com

Web: www.animalesrioja.es

Freia espera con ganas la oportunidad de ser adoptada... ¡Anímate!