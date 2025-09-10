LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

APA-Rioja
Buscan familia

Asis, una gata muy especial y sus cuatro gatitos

Diario LA RIOJA colabora con la Asociación Protectora de Animales: buscamos familia para los más de doscientos perros y gatos que tienen acogidos

La Rioja/APA-Rioja

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:52

Conocimos a la gata Asis en esta sección el pasado 1 de julio, pero lo que menos podiamos pensar es que venia preñada. ¡Con lo mal que lo había pasado!

Mantenemos 21 afortunados: Pluto, Charlie, Thelma, Louise, y Rambo (publicado el 23/04/24) y además han sido adoptados estos últimos días: gatito Ronnie; Kelsie, Lucas; Lilo, Batuta, Brave, Sitch Lia, Lidy, Senda, Canela, Coco el gato y Luna ; Jara, Stitch y Donald, disfrutan del calor de un hogar.

Buscan familia

  • Diario LA RIOJA y APA Rioja colaboran para encontrar familia a algunos de los muchos perros y gatos que buscan un hogar. Cada martes, en la web, un nuevo amigo que necesita ser acogido. Si quieres adoptarlos (o precisas cualquier otra información) estos son los datos de contacto de la Asociación Protectora de Animales:

  • Teléfono: 679064646

  • Correo electrónico: info@aparioja.org

  • Web: www.aparioja.org

  • Dirección: Doctores Castroviejo nº3 de Logroño

