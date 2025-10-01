LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sergio Tejada, Joaquín Laliena y Sonia Fernández posan en Nakuru con la coneja Pompón.

Sergio Tejada, Joaquín Laliena y Sonia Fernández posan en Nakuru con la coneja Pompón. Juan Marín

La coneja Pompón ya tiene una nueva familia

El animal, abandonado el pasado 16 de septiembre en un descampado de Logroño y rescatado por los veterinarios de Nakuru, será adoptado por una pareja

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:19

Pompón ya tiene una nueva familia. La coneja que fue abandonada el pasado 16 de septiembre en un descampado del paseo del Prior y ... rescatada por los veterinarios del centro Nakuru de Logroño será próximamente adoptada por Sergio Tejada y Paula Gimeno, residentes en Agoncillo. Por suerte, la triste vida de esta mascota tendrá una segunda oportunidad de la que muchos otros no pueden presumir. «De los animales exóticos que se abandonan en España, los que más son los conejos. Ha sustituido un poco al perro o al gato y, como la gente no se informa y no saben qué hacer con ellos, los sueltan», advierte Joaquín Laliena, veterinario de Nakuru.

