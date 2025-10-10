LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Vendimia de las uvas para el más que probable Pantocrator 2025, aunque habrá que esperar aún diez años LR

Un vino de Rioja poderoso en una vendimia «agridulce»

Bodegas Tarón concluye la recogida, marcada por la escasez, pero con garantías para elaborar Pantocrator, su vino 'top' recibido en el mercado con 96 puntos Decanter

Alberto Gil

Alberto Gil

Logroño

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:13

Comenta

Un sabor «muy agridulce». Es el que deja esta vendimia 2025 a la mayoría de bodegas, pero especialmente a cooperativas como Tarón cuyos socios son ... viticultores: «La escasísima producción tiene un efecto directo sobre las rentas de nuestros socios, pero lo cierto es que hemos recogido una uva extraordinaria de calidad», explica Gonzalo Salazar de Gurendes, gerente de Bodegas Tarón (Tirgo).

