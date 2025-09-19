Sobresaliente estreno de las nuevas añadas de YJAR y Tapias en Burdeos

Telmo Rodríguez consigue un doble 100 puntos para su vino de La Place y agota 10.000 botellas en apenas dos días, mientras Riscal logra la mayor puntuación de los vinos españoles

Alberto Gil Logroño Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:07

Buenas noticas para los vinos de Rioja desde el escaparate vitivinícola mundial más importante del mundo. La nueva añada de YJAR 2021, de Granja Nuestra Señora de Remelluri (Labastida), ha logrado un doble cien puntos de críticos tan prestigiosos como Jane Anson –prescriptora residente en Burdeos– y James Suckling, uno de los prescriptores norteamericanos más influyentes del mundo.

En un momento en el que incluso las grandes referncias bordelesas están sufriendo la crisis mundial, y no son pocas las que han bajado sus precios, Telmo Rodríguez no sólo lo ha mantenido, sino que apenas un par de días ha vendido las diez mil botellas de Yjar de la cosecha 2021 en este exclusivo mercado formado por algunos de los negociants más importantes del mundo: «Creo que es una muy buena noticia para Rioja y para el vino español, y más en un momento como éste en que precisamente no estamos teniendo demasiadas alegrías», indica Telmo Rodríguez.

YJAR 2021 El vino Procede de una parcela de 3,8 hectáreas en la Sierra de Toloño. En apenas cinco cosechas (2017–2021), YJAR es ya uno de los vinos más reconocidos de España a nivel internacional

Yjar –vino que pudo catarse en las Cata del año que organizó Diario LA RIOJA con los otros cuatro grandes vinos riojanos que se venden en La Place– sigue conquistando paladares y, de hecho, Luis Gutiérrez (Robert Parker) le ha dado también a esta nueva cosecha 98 puntos, la puntuación más alta hasta la fecha para YJAR, el vino que con la añada 2017 abrió de nuevo la Place de Burdeos a los vinos españoles. «Yo también creo que es el mejor que hemos hasta la fecha», asegura su productor.

Tapias

Y, si de sobresaliente se puede calificar el estreno de la nueva cosecha de Yjar en La Place, Tapias 2022, la nueva añada de Marqués de Riscal que también se vende en la plaza bordelesa, se han presentado con buenas noticias.

El vino Tapias 2022 Es la nueva cosecha de este vino con el que Marqués de Riscal volvió al mercado de La Place. Procede de un viñedo de Elciego de tempranillo que es el que da nombre al vino.

Colin Hay, corresponsal de la revista Drinks Bussines en la zona, evalua los vinos españoles e italianos que se han presentado el pasado mes de septiembre en La Place y otorgó 98 puntos a Tapias de Marqués de Riscal 2022, la mayor puntuación obtenida entre los vinos españoles y a la par que las dos mejores referencias italianas. El prescriptor destaca «la riqueza aromática y su gran potencial de guarda» de Tapias, y lo sitúa a la par de reconocidos vinos italianos como Masseto 2022 y Solaia 2022, informa la bodega de Elciego.