Rioja celebra su centenario en Nueva York y Montreal Tras un encuentro con prensa especializada, más de 400 consumidores y 25 representantes de bodegas de Rioja festejaron en Canadá '100 Years of Rioja: A Grand Celebration!'

La Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja ha desplegado en Estados Unidos y Canadá un programa de promoción que ha incluido un un encuentro con influyentes periodistas y medios de comunicación en Nueva York y un evento de conmemoración del Centenario en Montreal, desarrollado junto al monopolio estatal de bebidas de Quebec SAQ (Société des Alcools du Québec).

Una delegación de representantes de Rioja viajó a Nueva York para dinamizar y seguir de cerca las campañas comerciales y de promoción. La DOCa celebró una exclusiva cena privada con trece medios especializados, sectoriales y generalistas, en la que la presidenta del Consejo Regulador, Raquel Pérez Cuevas, el director de Marketing y Comunicación, Iñigo Tapiador y varios bodegueros de la Denominación conversaron con directores y editores de medios como CNN, Wine Spectator, Wine Enthusiast o la revista Rolling Stone, entre otros.

Los invitados «alabaron la enorme calidad y diversidad de los vinos de Rioja, sorprendidos por su versatilidad ante la sofisticada propuesta de cocina exótica ofrecida por el restaurante, maridada con diez referencias de la Denominación, entre espumosos, rosados y distintos estilos de blancos y tintos», ha explicado el Consejo en una nota de prensa.

Pérez Cuevas hizo hincapié en el liderazgo de la Denominación y en la importancia de Estados Unidos como segundo mercado en valor y el de mayor reconocimiento entre los consumidores. La presidenta se refirió a los aranceles que la administración norteamericana ha establecido como «un obstáculo que no frenará nuestros esfuerzos en este mercado que es estratégico y principal para nosotros».

Gran celebración en Montreal

Tras el éxito en Estados Unidos, en Montreal, la mayor ciudad de la provincia canadiense de Quebec, la DOCa Rioja celebró su Centenario con el evento '100 Years of Rioja: A Grand Celebration!', un encuentro que reunió a cerca de 400 amantes del vino.

Organizada por el Consejo Regulador de Rioja, de la mano de la SAQ, la cita permitió a los asistentes descubrir la diversidad y excelencia de los vinos de Rioja en un entorno privilegiado, en uno de los edificios más emblemáticos del puerto de Montreal. Los participantes, previo pago de cerca de 200 dólares canadienses, pudieron conocer y degustar las propuestas de 25 bodegas de la Denominación, presentes con espacio propio y destacado en el evento. En total, 78 referencias de Rioja, entre espumosos, tintos, blancos y distintas categorías en función de su envejecimiento y origen, como los Vinos de Pueblo y de Viñedo Singular, dieron buena muestra de la diversidad de la Denominación.

A la cita acudió una comitiva del Consejo Regulador, arropada por representantes de las 25 bodegas de Rioja participantes. El evento contó también con la presencia de directivos de la SAQ, entre ellos, Sandrine Bourlet, vicepresidenta de Compras y Experiencia de Cliente, y Katrina Quesnel, Category Manager de vinos, quien destacó el papel predominante de Rioja en el mercado de Quebec como referente del vino español de calidad, «donde representa más de un tercio de los vinos españoles comercializados, habiendo crecido un 6% en los últimos doce meses, por encima de los vinos españoles, que han mostrado un crecimiento del 1,4%».

Quesnel afirmó que «el sólido crecimiento de las ventas confirma la excelente relación entre Quebec y esta Denominación de Origen única» y agradeció que Rioja eligiera celebrar allí el evento: «Es la ocasión perfecta para mostrar la diversidad del terroir, así como la variedad de bodegas y estilos que emergen en la región. Ya sea degustando la nueva cosecha de su Gran Reserva favorito o descubriendo un Rioja blanco, este tipo de evento sin duda conectará con los amantes del vino quebequenses y los hará sentir aún más atraídos por la región».