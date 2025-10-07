Regresan las catas «¿A qué sabe Rioja?» al Centro de la Cultura del Rioja El CCR retoma desde este sábado las sesiones de iniciación a la cata, guiadas por sumilleres riojanas, que se celebrarán todos los sábados y vísperas de festivo hasta diciembre

Tras el éxito de la edición de verano, el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) volverá a acoger las catas «¿A qué sabe Rioja?», una propuesta enoturística que permite descubrir los matices y singularidades de los vinos de la DOCa Rioja.

Las sesiones se celebrarán todos los sábados y vísperas de festivo, del 11 de octubre al 13 de diciembre, a las 19.00 horas, en el calado del siglo XVI del propio centro. Con un enfoque didáctico y accesible, estas catas pretenden acercar la cultura del vino a logroñeses y visitantes a través de una experiencia sensorial guiada.

Cada encuentro incluirá la degustación de cuatro vinos de Rioja, que los asistentes observarán, olerán y probarán guiados por profesionales de la sumillería. En esta edición participarán Inma Bezunartea, sumiller de Rioja Wine Trips, y Marina Grijalba, educadora oficial en vinos de Rioja de Riojatrek. Ambas colaboran con la Asociación de Sumilleres de Rioja, impulsora de esta iniciativa junto al CCR.

El precio de la actividad es de 12 euros y las entradas pueden adquirirse a través de la web centrodelaculturadelrioja.sacatuentrada.es

Las fechas programadas son los días 11, 18, 25 y 31 de octubre; 1, 8, 15, 22 y 29 de noviembre; y 5, 6, 7 y 13 de diciembre.

Durante el verano, las catas agotaron prácticamente todas las plazas en sus diez convocatorias, consolidando al Centro de la Cultura del Rioja como un referente en divulgación enológica y en dinamización cultural en el corazón de Logroño.

Desde la organización destacan que estas actividades «acercan el vino a todos los públicos, no solo desde el gusto, sino desde la comprensión de lo que representa Rioja como cultura, paisaje y forma de vida».