Ramón Bilbao, patrocinador de la selección española El acuerdo abarca la preparación del Mundial 2026 para el equipo masculino y la clasificación hacia la Copa Mundial de 2027 para el equipo femenino

Bodegas Ramón Bilbao (Haro) ha firmado una alianza con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que la convierte en colaborador oficial de la Selección Española Absoluta masculina y femenina.

El acuerdo abarca la preparación del Mundial 2026 para el equipo masculino, así como la clasificación hacia la Copa Mundial de 2027 para el equipo femenino. Ambas selecciones ocupan actualmente el primer puesto en la clasificación FIFA.

La alianza establece a Ramón Bilbao como el vino oficial de la Selección Española de Fútbol, sumando así la actividad de la bodega a la dinámica de los equipos nacionales durante los próximos dos años.