LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cata y degustación en los Rituales de Verano de Ontañón. B. O.

Ontañón celebra el sábado sus Rituales de Verano

La actividad fusiona el arte enológico, los sentidos y la magia del verano en la visita a la bodega

La Rioja

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:42

Bodegas Ontañón Familia celebra el próximo sábado día 30 «una experiencia única con los Rituales de Verano en el Templo del Vino». Se trata de una celebración que fusiona el arte enológico, los sentidos y la magia del verano en la visita a la bodega.

La actividad comienza a las 12 horas y tiene una duración aproximada de dos horas. Con un precio de 35 euros (10 euros para los niños), la entrada incluye una cata de cuatro vinos con cuatro tapas estivales.

«Bajo la inspiración de Ariadna, diosa que simboliza la conexión con la tierra, el sol y los frutos, esta experiencia sensorial trasciende lo cotidiano. Cada sorbo de vino cuenta una historia, cada aroma despierta memorias dormidas, conectando a los visitantes con la esencia misma de la cata. Los Rituales de Verano están diseñados para envolver a los participantes en un viaje olfativo a través de los vinos más representativos de Ontañón, incluyendo el emblemático Ontañón Gran Reserva, acompañado de notas sutiles, intensas y frescas que evocan la vitalidad de la temporada», relata la bodega en la presentación.

Esta experiencia se completa con una selección de tapas veraniegas, «elaboradas para reflejar la luminosidad y los sabores de la estación, creando una armonía perfecta entre el paladar y el entorno». Porque «más que una simple degustación, los Rituales de Verano son un acto de conexión con la naturaleza, el origen del vino y el placer de los sentidos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  2. 2 Un tabernero riojano con mucha escuela
  3. 3 Una furgoneta atraviesa una barandilla y termina empotrada contra un edificio en la calle de abajo en Haro
  4. 4 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  5. 5

    A la desaparecida Casa de las Tetas le crecen los problemas
  6. 6

    Mercadona espera abrir en Villamediana e iniciar la obra en Lardero este mismo año
  7. 7

    La librería Veo Veo quiere ver la luz
  8. 8

    Cornago, declarado zona catastrófica tras el incendio de Valdeperillo
  9. 9

    Los cines Las Cañas reabrirán el 3 de septiembre para iniciar una nueva etapa con ocho de sus salas
  10. 10 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Ontañón celebra el sábado sus Rituales de Verano

Ontañón celebra el sábado sus Rituales de Verano