Ontañón celebra el sábado sus Rituales de Verano La actividad fusiona el arte enológico, los sentidos y la magia del verano en la visita a la bodega

La Rioja Miércoles, 27 de agosto 2025

Bodegas Ontañón Familia celebra el próximo sábado día 30 «una experiencia única con los Rituales de Verano en el Templo del Vino». Se trata de una celebración que fusiona el arte enológico, los sentidos y la magia del verano en la visita a la bodega.

La actividad comienza a las 12 horas y tiene una duración aproximada de dos horas. Con un precio de 35 euros (10 euros para los niños), la entrada incluye una cata de cuatro vinos con cuatro tapas estivales.

«Bajo la inspiración de Ariadna, diosa que simboliza la conexión con la tierra, el sol y los frutos, esta experiencia sensorial trasciende lo cotidiano. Cada sorbo de vino cuenta una historia, cada aroma despierta memorias dormidas, conectando a los visitantes con la esencia misma de la cata. Los Rituales de Verano están diseñados para envolver a los participantes en un viaje olfativo a través de los vinos más representativos de Ontañón, incluyendo el emblemático Ontañón Gran Reserva, acompañado de notas sutiles, intensas y frescas que evocan la vitalidad de la temporada», relata la bodega en la presentación.

Esta experiencia se completa con una selección de tapas veraniegas, «elaboradas para reflejar la luminosidad y los sabores de la estación, creando una armonía perfecta entre el paladar y el entorno». Porque «más que una simple degustación, los Rituales de Verano son un acto de conexión con la naturaleza, el origen del vino y el placer de los sentidos».