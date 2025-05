Guía para entender las elecciones y su resultado

No es fácil entender ni las elecciones del sistema de renovación de la representatividad en la Organización Interprofesional del Vino de Rioja (OIPVR) ni del ... Consejo Regulador. Estas son algunas de las claves para conocer los efectos prácticos del recién concluido proceso de 2025.

1 Sin cambios en el 'gobierno' de la DOCa

El resultado de las elecciones sigue teniendo escasa trascendencia, ya que Grupo Rioja, que sigue reforzando su posición, la Federación de Cooperativas de La Rioja (Fecoar) y ARAG-Asaja suman los 150 votos (y más del 50% en cada sector) necesarios para tomar acuerdos. Es decir, el resto de organizaciones podrá negociar, pero sus votos no son trascendentes si hay pacto entre los tres 'grandes'.

2 La bola negra o el derecho a veto

Continúa también sin cambios. El Grupo Rioja, que refuerza incluso su dominio hasta el 90% del sector comercial, sigue teniendo capacidad de veto. Es decir, ni una sola propuesta puede salir sin su consentimiento ya que suma más de 50 votos de una de las dos ramas (la comercial en este caso), por lo que es imposible cualquier acuerdo sin su concurso.

3 La participación

Era, y sigue siendo, una incógnita. El Consejo habla de que se ha acreditado el 79% de la comercialización, pero los números son litros. Lo que no se hace público es cuántas bodegas han delegado su voto, algo importante –más que a efectos prácticos de credibilidad– puesto que Bodegas Familiares (que en 2021 representó a 216 empresas) animó al 'no voto'. No hay que olvidar que el 80% del vino de Rioja lo venden entre 40 bodegas.

4 El pinchazo de ARAG-Asaja

Una de las novedades de este proceso en la rama productora era la exclusión de más de 2.000 hectáreas del censo que pertenecían a bodegas y antes podían delegar la superficie a una organización agraria. Era notorio que muchas de esas hectáreas se cedían al principal sindicato agrario y también está por ver si habría factura de los 'chalecos amarillos'. Sin estas hectáreas, ARAG-Asaja, pese a seguir siendo mayoritario, pierde un vocal y 7 puntos, que no son pocos, mientras que UAGN (Asaja en Navarra) mantiene su vocal y gana un voto (en Navarra UAGN era el único candidato).

5 La COAG, es decir, UAGR y la alavesa UAGA ganan fuerza

Las dos organizaciones beneficiadas por parte de los viticultores son la UAGA alavesa y la UAGR riojana, ambas de COAG. La UAGA gana un vocal y alcanza los 11 votos (4 más), mientras que UAGR sube un voto y arrebata el segundo vocal (los que ceden cooperativas y Asaja). UPA se queda con un vocal y pierde un voto.

6 El caso de las bodegas de ABC

La Asociación de Bodegas por la Calidad (ABC) cae del 10% al 6% de representación y un vocal en favor del Grupo Rioja, cuando además una de las novedades del proceso electoral le favorecía a priori. Así, las empresas que con auditoría externa demostraran que vendían a más del doble del precio medio de Rioja podían sumar un plus añadido a sus litros reales. Varias de las empresas de ABC están auditadas y venden a buenos precios por lo que podían acreditarlo –el problema para otras más pequeñas es que la auditoría es muy cara y no la iban a hacer–, pero aún así baja 4 puntos y cede un vocal. La causa, porque incluso ha sumado algún nuevo asociado, se encuentra en que CVNE (Compañía Vinícola del Norte de España), uno de los grandes operadores en volumen de Rioja, ha abandonado la asociación.

7 Las cooperativas, sin apenas cambios

Apenas hay modificaciones para ellas. De hecho, en el subcenso de las cooperativas no hay elecciones, en realidad, puesto que se llevan automáticamente la representación (sin necesidad de acreditar) de sus viticultores asociados, junto con un porcentaje al alza en función de los litros que venden con marca propia. Fecoar (las riojanas) ganan un punto (35 votos) y también UCAN (las navarras, con 5 votos) mientras Dolare (alavesas), con 3 votos, queda igual. En su conjunto suman 43 votos, dos más que en 2021, aunque pierden un vocal por los restos por el empuje de las dos organizaciones de COAG.