Graciela Palacios, nueva enóloga de Marqués de Vargas

Graciela Palacios será la nueva enóloga y directora técnica de la bodega Marqués de Vargas que apuesta así «por el talento interno y la continuidad», según han resaltado en una nota de prensa. Palacios ocupa el puesto de la recientemente fallecida Ana Barrón, alguien «esencial en la historia de la bodega y una profesional referente del sector», añade el comunicado.

La nueva directora técnica de la bodega estudió Enología y Viticultura en la Universidad de La Rioja y completó su formación con un Máster en Tecnología, Gestión e Innovación Vitivinícola. El desarrollo de su carrera profesional se ha enriquecido con estancias en el extranjero gracias a lo que ha podido conocer en profundidad los viñedos de Italia o Brasil «consolidando su conocimiento en la elaboración de vinos tintos de largas crianzas, precisamente la especialidad de la bodega Marqués de Vargas».

Nacida en Salamanca, ha vivido siempre en Fuenmayor. Su familia está vinculada al mundo de la enología y la viticultura, por lo que creció «entre viñedos y barricas», y así fue cómo desde joven descubrió su pasión por el vino. «Entre mis primeros recuerdos está pisar uvas y descubrir la magia del mosto transformándose en vino. Vi en mi padre la felicidad de quien trabaja en lo que ama y su ejemplo despertó en mí una pasión que hoy es mi vocación», afirma.

Palacios se incorporó a Marqués de Vargas en 2024, como parte del equipo dirigido por Ana Barrón, a quien considera su gran referente profesional y mentora. «Trabajar junto a Ana ha sido un gran privilegio. Ella ha sido una de las grandes enólogas de España y, junto a ella, he aprendido a entender y observar el alma del viñedo, y a elaborar vinos con el corazón, que es lo que realmente marca la diferencia en este trabajo. De Ana siempre recordaré una de sus máximas: que cada decisión técnica debe estar guiada por el criterio profesional, la sensibilidad y la coherencia; hay que pensar en el futuro», señala.

Sobre su nueva etapa en la firma, destaca la responsabilidad de dirigir un proyecto con historia, alma y propósito. «Asumir la dirección técnica de Marqués de Vargas y aportar mi visión es un reto que adquiero con mucha ilusión, con un profundo agradecimiento y con gran sentido de la responsabilidad. Continúo la visión de Ana sobre el viñedo, adquiero su compromiso con la excelencia y miro al futuro con una filosofía compartida, que es la propia esencia de la casa: elaborar vinos de larga guarda que hablen de nuestra tierra -Rioja- y que representen nuestro viñedo -la Hacienda Pradolagar. Vinos elegantes, profundos y con carácter, que han hecho de Marqués de Vargas una referencia», comenta la enóloga.

Por su parte, don Pelayo de la Mata, presidente de Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas ha subrayado que están «muy ilusionados con que la figura de la nueva enóloga sea una persona de la casa, que conoce nuestros valores y que aportará una mirada fresca y pasión a Marqués de Vargas. Graciela ha demostrado talento, madurez y humildad. Ella dará continuidad al proyecto que lideraba nuestra querida Ana Barrón, quién compartió con Graciela sus conocimientos, su filosofía en el trabajo y su forma tan especial de entender el vino».