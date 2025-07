Fallece Ana Barrón, la directora técnica de Marqués de Vargas

El fallecimiento de la directora ténica de la bodega Marqués de Vargas, Ana Barrón, ha causado una honda impresión en el universo vitivinícola riojano. Aunque ... de natural discreto, siempre en segundo plano, Barrón era considerada una de las enólogas más importantes de la DOC, tanto en su primera etapa, en bodegas Remélluri, como en su actual destino.

Barrón, natural de Badarán, se formó en Logroño, en Madrid y en Burdeos. Aunque su familia no se dedicaba al sector, el ambiente vinícola que se respiraba en su municipio natal la marcó para siempre. De Francia regresó para trabajar durante trece años en la Granja de Nuestra Señora de Remelluri (Labastida), cuando Jaime Rodríguez la reclutó tras las prácticas en dos 'chateaux' de Burdeos. En Marqués de Vargas llevaba ya ocho años, con unos resultados extraordinarios. El crítico y 'master of wine' Tim Atkin la acababa de designar 'winemaker of the year' ('enóloga del año').

Barrón ha sido una de las enólogas pioneras en las grandes casas, aunque ella siempre ha enfatizado la importancia del trabajo en equipo («esto no es una cuestión de egos») y se ha esforzado por señalar el esfuerzo, antiguo y poco reconocido, de las mujeres en el vino de Rioja: «El papel de la mujer ha cambiado radicalmente -reconocía en una entrevista concedida a este periódico-; cuando yo empecé entrábamos al laboratorio y apenas si había mujeres en otros puestos, pero ahora hay bodegueras, directoras financieras, de ventas, ingenieras de campo... y, por supuesto, enólogas con mucha más responsabilidad que hacer análisis de los vinos». «Ahora bien –continuaba–, lo que nunca se ha reconocido suficiente es el papel de la mujer en la bodega pequeña, que cuida la casa, trabaja en el campo y luego también en la bodega; esas mujeres lo han hecho toda su vida y continúan haciéndolo, incluso ahora asumiendo el inagotable papeleo; ellas sí que tienen mérito».

Su idea del vino estaba íntimamente ligada al concepto de 'terroir': «Para mí, lo que importa de un vino, más que su precio, es su origen y, si no lo representa, nunca será un gran vino», señalaba. Barrón defendía una intervención »mínima« en bodega, con un trabajo cuidadoso a pie de viña y un equilibrio entre la fruta, que debía ser la protagonista, y la madera.