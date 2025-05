«He mantenido la cabeza fría para darle la vuelta a un mal inicio»

La Rioja Miércoles, 21 de mayo 2025, 11:30 Comenta Compartir

Gonzalo Cadarso es uno de esos rostros fácilmente reconocibles en los torneos de golf organizados por lomejordelvinoderioja.com. «No me pierdo una», aseguraba entre risas el golfista que se impuso en categoría scratch el pasado fin de semana. Pese a que goza de una extensa experiencia, la victoria sorprendió a este golfista ya que su arranque no fue demasiado bueno con un más siete en el séptimo hoyo. Sin embargo, los malos golpes del inicio no mermaron el entusiasmo del jugador logroñés finalizando con el mejor dato de la categoría al firman unos sólidos 29 puntos.

– ¿Cómo ha ido la jornada?

– Ha sido una jornada en la que, la verdad, me ha sorprendido que en primera no hubiese tarjetas bajas porque el día era perfecto y el estado del campo era espectacular para jugar. Honestamente creo que hoy me he impuesto en la categoría porque faltaba gente muy buena. A mí me ha venido estupendamente ya que he logrado darle la vuelta a un mal inicio y, gracias a mi buen juego del final y la falta de gran número de los competidores habituales, he conseguido encabezar la lista. Estoy muy contento.

– Entonces, ¿le ha sorprendido ser el mejor en categoría scratch?

– Sí, muchísimo. Un scratch para mí es una cosa totalmente inalcanzable, por lo que te digo, que hay gente que es muy buena y que hoy yo creo que o no han tenido el día, o muchos no han venido. Entonces ha sido un cúmulo de circunstancias.

– ¿Cuál ha sido su punto más fuerte?

– Bueno, yo creo que ha sido el mantener la cabeza fría, porque iba más 7 en el hoyo 7 y al final de los 18 hoyos en juego he conseguido terminar con un más 7. El resto ha sido todo al par. La clave ha estado en no saber rendirme, en seguir peleando cada hoyo con esa esperanza de que siempre lo puedes hacer bien. Y ha salido a pedir de boca, la verdad.

– El clima también ha favorecido, ¿verdad?

– Ya era hora de tener un buen día, con calorcito para poder jugar al golf. Además me gustaría destacar el estado del campo. El campo estaba espectacular, están las calles que es imposible pegarla mal. Si tienes un poquito de nivel, es muy difícil pegarle mal...

– ¿Qué tal los vinos de por la mañana?

– Pues muy bien, de hecho yo me he tomado dos porque como daba mi tarjeta por perdida... Finalmente he conseguido un gran puntaje, pero en el hoyo 9 lo veía todo muy negro por lo que he aprovechado para probar los vinos de Bodegas Perica y parece que me han sentado genial porque a partir de ese momento he ido remontando.

– ¿Y los de por la tarde?

– Me han encantado, sobre todo el blanquito. Me parece muy fresco para esta época que empieza. El tinto también me ha gustado, aunque es para ocasiones más especiales como una comida o una cena... Muy ricos, me gusta mucho la bodega en general, la verdad.

– Sus muchas participaciones en estos torneos constatan la buena salud que goza el golf riojano, ¿verdad?

– Sin duda, son ya muchos años participando en este torneo que organiza el periódico. Sí que es cierto que ha cambiado mucho con los años. Recuerdo con añoranza esas grandes galas y cenas que se hacían antaño con los ganadores, nos lo pasábamos en grande. También los premios eran espectaculares. Las cosas han cambiado con los años, igual que lo hacemos todos, pero la esencia sigue estando intacta.

– ¿Le volveremos a ver en otras ediciones?

– Sin duda, a mí me encanta. Me lo paso en grande jugando y luego compartiendo impresiones con los compañeros. Qué mejor que ahora, que empieza el buen tiempo y el campo está en las mejores condiciones. Yo me apunto a un bombardeo.