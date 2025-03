La Federación Española del Vino urge que se sienten a negociar Estados Unidos y la Unión Europea

La Rioja Jueves, 13 de marzo 2025, 16:50 Comenta Compartir

Son varias las voces que se han levantado tras la amenaza de Trump imponer severos aranceles del 200% a las bebidas con alcohol de países de la Unión Europea. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha protagonizado una de esas reacciones y también la Federación Española del Vino (FEV) se ha pronunciado. En su caso, ha urgido a que la Unión Europea (UE) y el Gobierno de Estados Unidos se sienten a negociar y resuelvan sus disputas comerciales del vino y el acero.

Así ha reaccionado el director general de la FEV, José Luis Benítez, quien, en e declaraciones a Efeagro, ha explicado que es «absolutamente necesario que negocien cuanto antes». Y ha insistido en que «no puede ser que por motivos de otros productos el vino u otros productos agroalimentarios sean objeto de represalias comerciales» y menos «con unos aranceles que de manera clara y efectiva sacaría a los vinos españoles y europeos de todo el mercado de EE UU».

«No nos podemos permitir que un mercado tan importante para los vinos españoles como lo es el de Estados Unidos se vea afectado por represalias comerciales que no tienen nada que ver con nuestro producto», ha abundado Benítez para después instar al Gobierno de España, a la Secretaria de Estado de Comercio y a los ministerios implicados «que apoyen que esta postura se defienda en la Unión Europea», ya que no se trata de «poner aranceles más grandes», sino de «llegar a un acuerdo que no dañe a muchos sectores, familias y personas».