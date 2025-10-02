Una treintena de empresas, candidatas a los galardones Best Of Wine Tourism

Ya se conocen los nombres de las empresas candidatas a los premios Best Of Wine Tourism, de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino ... Bilbao-Rioja, cuya gala se celebrará el próximo miércoles 8 de octubre en Bodegas Bilbaínas en Haro.

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja preside el comité organizador de la entrega de premios de este año, ceremonia que cuenta con la colaboración del Gobierno de La Rioja. Los galardones son convocados conjuntamente por las cámaras oficiales de Álava, Bilbao y La Rioja, el Ayuntamiento de Bilbao y el Consejo Regulador de la DOCa Rioja.

El prestigioso reconocimiento Best Of Wine Tourism se otorga en siete categorías: Alojamiento; Experiencias Gastronómicas; Arquitectura, Parques y Jardines; Arte y Cultura; Experiencias Innovadoras de Enoturismo; Servicios de Enoturismo y Prácticas Sostenibles de Enoturismo. Los proyectos candidatos son iniciativa de: Almudena Merino Artista, Asociación Cultural Sumilleres de La Rioja, Restaurante Tastavín, Bodega Teodoro Ruiz Monge, Bodegas Amador García, Bodegas Faustino, Bodegas Izadi, Bodegas Lozano, Bodegas Martínez Lacuesta, Bodegas Montecillo, Bodegas Valdemar, Bodegas Ysios, Brittany Ferries Bilbao, Centro de la Cultura del Rioja-Magmacultura, CVNE, El Legado, El Retiro del Obispo, Faustino Rivero Ulecia, Hospedería de Los Parajes, Hotel Viura, La Manducateca, Las Lías Bilbao Restaurante, Bodegas Ostatu, Palacios Vinos de Finca-Bodegas Nivarius y Proelio, Ramón Bilbao, Restaurante Otium, Rioja Alavesa Turismo, Rioja Wine Trips, Thabuca Wine Tours, Villa-Lucía Espacio Gastronómico y Vintae.

El jurado está formado por profesionales de reconocido prestigio en el área gastronómica, ocio, viajes y agencias de turismo receptivo, periodismo, formación y consultoría vitivinícola, quienes han seleccionado y examinado los proyectos presentados al certamen.

Los ganadores se darán a conocer en el acto de entrega de los premios, que completará una primera fase local. Posteriormente, se optará al Best Of Wine Tourism Internacional con los candidatos de las otras diez sedes de la red mundial.

El reconocimiento 'Global Winner' será entregado en el curso de la Conferencia Anual de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino, que tendrá lugar en Burdeos, Francia, del 2 al 6 de noviembre. En una última fase, los ganadores regionales optan a los Best Of People's Choice Awards, que son otorgados tras una votación abierta a todo el público en la web greatwinecapitals.com

Los ganadores de los premios BOWT 2025 fueron Bodegas Bilbaínas, anfitriona del evento BOWT 2026 (también reconocida con el Best Of Internacional), Bodegas Campillo, Boroa Jatetxea, Palacio Arriluce, Natura Resorts, Finca La Emperatriz y Riojatrek.