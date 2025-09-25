LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Vendimia en La Rioja. Justo Rodríguez

El Consejo Regulador confirma las previsiones de «gran calidad» para la vendimia

La DOCa Rioja apunta que las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días continuarán con una óptima evolución madurativa que venía desarrollándose

La Rioja

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:23

El control del estado de la uva y los viñedos llevado a cabo el pasado 23 de septiembre por el Consejo Regulador de la DOCa Rioja confirma de manera general unos parámetros de maduración equilibrados, según informa en su sexto y último boletín de seguimiento de maduración la campaña. El peso de la baya continúa «estabilizado en términos generales sin verse especialmente afectado por las lluvias de la última semana». Ya son 140 millones de kilos los que están en bodega –diez más que el miércoles– y la evolución del grado probable avanza, como lo venía haciendo, de manera ralentizada y posicionándose en graduaciones muy adecuadas. Por otro lado, la pérdida de acidez se ha dado de forma más acentuada esta semana que la que se venía observando hasta ahora, por lo que desde los servicios técnicos del Consejo recomiendan su seguimiento y el de pH, debido a las elevadas temperaturas registradas los días 17 y 18 de septiembre.

Los parámetros de maduración fenólica reflejan una anormal evolución por las mismas razones expuestas, es decir, la lluvia y las altas temperaturas, pero, según indican los técnicos del Consejo, «se trata de una situación puntual y temporal, y debiera recuperarse la tendencia anterior en los próximos días».

Por su parte, la sanidad en vegetación y racimos continúa siendo extraordinaria, con una firmeza de piel de la baya y unas previsiones de gran calidad: «Tanto las condiciones meteorológicas actuales como las previstas para los próximos días atisban temperaturas nocturnas bajas, moderadas las diurnas y ausencia de precipitaciones, lo cual permitirá continuar la óptima evolución madurativa que venía desarrollándose», explica el boletín. Por ello, recomiendan determinar la fecha más adecuada de vendimia de cada viñedo.

