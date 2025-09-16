El Consejo Regulador cierra la vendimia en seis localidades de La Rioja Oriental

La vendimia avanza y el Consejo Regulador de la DOCa Rioja ha comenzado ya con los cierres de vendimia por localidades, que irán generalizándose en ... los próximos días. De momento, hasta ayer 16 de septiembre, se cerraron las recogidas en los municipios de Alcanadre, Alfaro, Autol, Azagra, Rincón de Soto y Calahorra.

El cierre de vendimia no significa que viticultores y bodegas no puedan continuar con la misma, sino que los servicios técnicos consideran que ya ha terminado en gran parte del municipio, con lo que, quien quiera seguir vendimiando, tiene que dar aviso, comunicación previa, de que va a seguir metiendo uva en bodega. En este sentido, la comunicación se hará llamando al teléfono 941 500 400, de lunes a viernes de 8.00 a 14.30 horas y de 16.00 a 18.00 horas. En este mismo horario se puede remitir la información por WhatsApp al teléfono 618 981 497 y los viticultores deberán indicar titular de la tarjeta, localidad de los viñedos, polígono, parcelas, kilos pendientes por color y bodega de destino.

Asimismo, desde la fecha de cierre inclusive, las uvas que se elaboren fuera de la localidad deberán ser pesadas en origen y destino en presencia, en ambos casos, de un vigilante de vendimia del Consejo Regulador.

El cierre de vendimia por localidades, aunque supone en cierta forma dificultades y más burocracia para el viticultor, tiene como objetivo una mejor gestión del control del origen de las producciones –máxime en una campaña tan escasa de uva como esta–, con lo que se irán cerrando más localidades a medida que avance la recogida.

66 millones de kilos

Hasta la fecha, ya están en los depósitos de las bodegas 66 millones de kilos de uva, según el parte de arrastre diario del Consejo Regulador, de los que 16,45 son de uva de variedades blancas y casi 50 de uvas tintas. La vendimia continúa acelerando según nuevos viñedos empiezan a esta en situación de recoger las uvas y, por ejemplo, únicamente el pasado día 15 entraron en las bodegas más de seis millones de kilos.

Por zonas –aunque se trata de una estadísticas que registra la recepciones de uva en bodegas, es decir, no de la producción de las mismas–, en Rioja Oriental se han recibido ya 36,8 millones de kilos de uva, de los 7,7 son de variedades blancas.

En Rioja Alavesa, la cifra alcanza los 9,4 millones de kilos, de los que 3,4 son de uvas blancas, constatándose una clara aceleración en las últimas jornadas, mientras que en La Rioja Alta han entrado casi 20 millones de kilos en las bodegas, de los que 5,31 son de variedades blancas. Algo más de 14,5 millones son de uvas tintas.