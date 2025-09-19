Asaja y UAGR critican las prácticas de algunas bodegas con los precios Las organizaciones se quejan de que hay operadores que no ofrecen contratos y de que la Administración «mira para otro lado»

Las organizaciones agrarias ARAG-Asaja y COAG se manifestaron este viernes en sentido muy crítico con las prácticas de las bodegas de la DOCa Rioja a la hora de fijar los precios y pagar la uva de esta vendimia.

En concreto, la central agraria ARAG-Asaja advirtió de «que con cerca del 70% de la uva ya en bodega, los viticultores continúan sin contar con contratos y sin conocer cuánto van a recibir por su cosecha». Según señaló en un comunicado, «el último informe del Consejo Regulador remitido esta misma mañana indica que ya se han vendimiado 92.593.915 kilos de uva de la DOC Rioja».

Sin embargo, señalan que «muchos productores no saben qué van a recibir por el trabajo de toda una campaña y tampoco han firmado contrato alguno con algunas bodegas». Una situación, apuntan, «que genera aún más incertidumbre en una vendimia marcada por la reducción de rendimientos y altísimos costes de fitosanitarios aplicados para contener el ataque de mildiu».

Ambos sindicatos creen que se están ofertando precios que están lejos de la rentabilidad necesaria para mantener el cultivo

Como ya hiciera al inicio de esta campaña, ARAG-Asaja demanda «mayor responsabilidad a algunas bodegas, en beneficio de la DOCA Rioja y su estabilidad porque si los viticultores no obtienen rentabilidad en sus explotaciones la propia Denominación sufrirá las consecuencias».

Una rentabilidad «poco probable si se concretan los precios que algunas bodegas, las menos, han ofrecido a sus proveedores. Precios que están lejos de proporcionar la rentabilidad para que los agricultores continúen adelante con sus explotaciones».

Críticas de UAGR

En parecidos términos se manifestaron las tres uniones de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en el territorio de la DOCa Rioja, es decir, UAGR, UAGA, y EHNE, que denunciaron que las bodegas de Rioja «desangran» a los viticultores y las administraciones «miran para otra parte».

En una nota de prensa, criticaron que hasta que ha comenzado la vendimia las bodegas «no han puesto encima de la báscula los contratos a los viticultores, impidiéndoles su capacidad de negociación, en un claro abuso de su posición de dominio».

Se trata, además, dijeron, de «contratos, de nuevo, muy por debajo de los costes de producción». Además, acusaron a las administraciones públicas encargadas de que se cumpla la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria «de mirar para otro lado, a pesar de que los delitos se cometen ante sus narices».