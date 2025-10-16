«Los viticultores han hecho un gran trabajo para obtener esta calidad de uvas»

Primera vendimia como jefa técnica del Consejo Regulador, aunque Alejandra Rubio no es ni mucho menos novata en estas lides. Forma parte de los ... Servicios Técnicos desde 2002, con lo que acumula más de una veintena de cosechas. 2025 será una cosecha histórica: por la escasísima producción, pero también, con casi toda probabilidad, por la excelencia de sus vinos.

– Esto se acaba...

– Sí, aún se sigue cortando un poco de uva, pero ya es testimonial. A fecha del lunes teníamos 223 millones de kilos de uva y poco queda por entrar.

– ¿Satisfecha con la vendimia?

– Sí. Hablo desde el punto de vista técnico y, en ese sentido, el tiempo final ha sido ideal para poder seleccionar, para ir viñedo por viñedo, sin prisas y sin presión sanitaria y con unas temperaturas de días y de noches fantásticas para una maduración pausada.

– ¿Diría que ha habido dos vendimias?

– No. Más bien que se empezó un poco rápido y, como había muy poca uva, parecía que iba a ser una vendimia corta, pero al final hemos estados dos meses desde que se cortaron los primeros racimos el 13 de agosto. La calidad es muy buena en general y las perspectivas para las elaboraciones fantásticas, con muy buenos parámetros y con vinos muy limpios desde los primeros descubes.

– ¿Ha habido también grado suficiente en todas las zonas?

– Sí. Hubo algún momento en que el grado dejó de evolucionar, y pensamos que tuvo que ver con las fuertes bajadas de temperaturas nocturnas por San Mateo, que cayeron hasta 4 grados. Todo se ralentizó pero finalmente hemos tenido unos días fantásticos y se ha podido esperar.

– Hemos hablado de la cara de la vendimia 2025. ¿La cruz es la baja producción?

– Faltan los datos definitivos pero no se moverán mucho de esos 223 millones. Como esperábamos la cosecha es muy corta. Tendremos casi un 20% menos que en 2024, que ya fue escasa. Los viticultores han hecho un trabajo magnífico para sacar la cosecha adelante y llegar en estas condiciones al final de vendimia y estoy convencida de que van a salir grandes vinos de 2025.

– ¿Ha funcionado el sistema de predicción? ¿Cuál es el balance de reclamaciones?

– Es una herramienta muy útil para nosotros, pero entiendo que también lo es para los viticultores. Ahora es momento de hacer números y evaluar su fiabilidad y resultados, que no dudo van a ser muy positivos.