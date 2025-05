Grupo Rioja, cooperativas y Asaja retienen el control del Consejo Regulador pese a la caída de la organización agraria

Juan Carlos Berdonces Logroño Lunes, 26 de mayo 2025, 13:00 | Actualizado 14:03h. Comenta Compartir

La Organización Interprofesional del Vino de Rioja (OIPVR) ha completado este lunes el proceso de acreditación para el mandato 2025-2029 y el triunvirato que forman el Grupo Rioja por parte del sector bodeguero -la principal asociación comercializadora de la Denominación de Origen- y la Federación de Cooperativas Agrarias (Fecoar) y ARAG-Asaja por parte del sector productor retienen el control en la toma de decisiones.

Aunque de las tres organizaciones, solo el Grupo Rioja ha crecido, y de manera notable, porque ARAG-Asaja, sobre todo, ha sufrido un importante retroceso, pasando de 34 votos a 27 y de cinco vocales a cuatro. Mientras que Fecoar, que acaba de renovar la presidencia y Alfredo Sánchez ha relevado a Fernando Ezquerro -que también abandonará la presidencia del Consejo Regulador el próximo 24 de junio-, también ha perdido un vocal y se queda en cuatro. Esas dos vocalías han ido a parar a la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UAGR) y la Unión Agroganadera de Álava (UAGA).

Composición de la Interprofesional del Vino de Rioja FUENTE: DOc Rioja SECTOR COMERCIAL 100 VOTOS GR. RIOJA 13 vocales (90 votos) ARAEX 1 vocal (2 votos) ABRA 1 vocal (2 votos) ABC 1 vocal (6 votos) Opas 57 votos votos Cooperativas 43 votos SECTOR PRODUCTOR 100 VOTOS Cooperativas 43 votos FECOAR 4 vocales (35 votos) DOLARE (Álava) 1 vocal (3 votos) UCAN (Navarra) 1 vocal (5 votos) Opas 57 votos ASAJA 5 vocales (34 votos) UAGR 1 vocal (8 votos) UAGA 1 vocal (7 votos) UPA 1 vocal (6 votos) UAGN 1 vocal (4 votos) Composición de la Interprofesional del Vino de Rioja FUENTE: DOc Rioja SECTOR COMERCIAL 100 VOTOS GRUPO RIOJA 13 vocales (90 votos) ARAEX 1 vocal (2 votos) ABRA 1 vocal (3 votos) ABC 1 vocal (6 votos) SECTOR COMERCIAL 100 VOTOS Opas 57 votos votos SECTOR PRODUCTOR 100 VOTOS Cooperativas 43 votos SECTOR PRODUCTOR 100 VOTOS Cooperativas 43 votos FECOAR (La Rioja) 4 vocales (35 votos) DOLARE (Álava) 1 vocal (3 votos) UCAN (Navarra) 1 vocal (5 votos) Opas 57 votos ASAJA 4 vocales (27 votos) UAGR 2 vocales (9 votos) UAGA 2 vocales (11 votos) UPA 1 vocal (5 votos) UAGN 1 vocal (5 votos) Composición de la Interprofesional del Vino de Rioja FUENTE: DOc Rioja SECTOR COMERCIAL 100 VOTOS 1 vocal (2 votos) ARAEX 1 vocal (3 votos) ABRA 13 vocales (90 votos) GRUPO RIOJA 1 vocal (6 votos) ABC votos SECTOR PRODUCTOR 100 VOTOS 4 vocales (35 votos) 4 vocales (27 votos) FECOAR (La Rioja) ASAJA 2 vocales (9 votos) UAGR 1 vocal (3 votos) DOLARE (Álava) 2 vocales (11 votos) UAGA 1 vocal (5 votos) UCAN (Navarra) UAGN 1 vocal (5 votos) 1 vocal (5 votos) UPA Cooperativas 43 votos Opas 57 votos

El varapalo sufrido por ARAG-Asaja obedece, principalmente, a que había más de 2.000 hectáreas de sociedades de bodegas que no han formado parte de este proceso electoral como en anteriores ocasiones al resultar eliminadas para que no hubiera doble representación a ambos lados de la mesa del pleno del Consejo. Se trata de más de 10% del censo potencial de viñedo de los sindicatos agrarios -no cuenta el de cooperativas ni el de sociedades con NIF coincidente- y a la vista están los efectos.

En el sector comercilizador no ha habido tanta novedad porque el Grupo Rioja ya tenía el control pero ahora es todavía mayor porque gana cinco votos, pasando de 85 a 90, y un vocal y ya tiene 13. Las otras tres organizadores bodegueras se quedan cada una de ellos con una vocalía: la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA), la asociación de exportadores de Rioja Alavesa (Araex) y la Asociación de Bodegas por la Calidad, que pierde el vocal que va a parar a Grupo Rioja y suma cuatro votos menos (ahora tendrá seis). Este descenso coincide en el tiempo con salida de la bodega CVNE (Compañía Vinícola del Norte de España) del grupo de firmas asociadas a ABC.

El próximo 24 de junio está previsto elegir a los cargos de la Organización Interprofesional del Vino de Rioja (OIPVR), incluido su presidente, y con la misma composición se constituirá el pleno del Consejo Regulador de la DOCa.

Otro rumbo en Rioja

Al poco de conocerse los resultados, UAGR-COAG ha apuntado en una nota que los resultados de la renovación del Interprofesional «castigan el servilismo de ARAG-Asaja (pierde un pocal), mientras que reconocen a UAGR», con un 9% más de representatividad. Estos, según la Unión de Agricultores, confirman que «el sector quiere cambiar el Rioja, variando su rumbo; cambio que hubiese sido muy mayor de no ser por el viciado sistema con el que los grandes grupos se aseguran el control de la DOC en ambos sectores».

La UAGR recuerda en este punto sus críticas a un proceso «viciado, oscuro y manipulado», ya que no se permite el voto secreto, los viticultores socios de cooperativas no pueden votar y la representatividad económica para una entidad privada, como es la Interprofesional, se traslada directamente a un ente público, como es el Consejo Regulador.

Para la Unión, «si el sistema hubiera sido secreto y realmente democrático, ARAG-Asaja hubiera tenido una auténtica debacle, dada la pésima opinión que la mayoría de los viticultores tienen de actitud servil y sumisa ante las grandes bodegas del Grupo Rioja». «Pese a el oscurantismo y la falta de libertad con la que los viticultores han ejercido de nuevo su voto, los representantes de la UAGR-COAG se comprometen a seguir defendiéndoles en las votaciones en la Interprofesional y, sobre todo, en el Consejo Regulador», ha añadido.

El sindicato, a su vez, «seguirá presionando para modificar este sistema injusto y antidemocrático que perjudica a los viticultores en beneficio de las grandes bodegas».