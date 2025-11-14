LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Panorámica de Logroño y la Sierra de Cantabria desde Clavijo. Justo Rodríguez

Urbanismo sigue de cambios en el Ayuntamiento de Logroño tras la renuncia de la jefa de la Unidad

El área municipal, con la revisión del PGM de nuevo a licitación, no se libra de la polémica desde el cese de la exdirectora general en el verano de 2024

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:16

No encuentra el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Logroño ni la paz ni la tranquilidad este mandato (controversia tras controversia), inmersa en permanentes cambios desde que en el verano de 2024 fuese cesada no sin polémica la directora general de la misma, Pilar Sampedro, hoy al frente de Agenda Urbana (de nueva creación).

Desde entonces, primero renunció como director general de Urbanismo, Espacio Urbano y Ciudad Circular, Pedro de Grado (alto funcionario municipal que desde 2023 coordinaba temporalmente varias direcciones generales técnicas de la Administración local); y ahora, menos de año y medio después, llega la de Raquel Vilar, jefa de la Unidad de Urbanismo en comisión de servicios desde aquel julio –pues la dirección general, como tal, no ha sido cubierta–.

«La jefa de la Unidad de Urbanismo ha presentado su renuncia por motivos personales y de conciliación familiar. El expediente está en tramitación y en el momento en que sea oficial se arbitrarán los mecanismos oportunos para proceder a su sustitución», se han limitado a explicar desde el gobierno local.

A nadie se le escapa, en cualquier caso, que llueve sobre mojado con, entre otras cuestiones, una nueva licitación de la revisión del PGM sobre la mesa tras las muchas idas y venidas en torno al contrato anterior, con Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, que tanto ha dado de qué hablar –después de que ya durante el pasado mandato se abogase por una resolución que, pese a los incumplimientos, ha tardado en llegar–.

Lo de los cambios en Urbanismo no deja de ser noticia con Conrado Escobar al frente del Consistorio capitalino. En la parte técnica, con un baile de funcionarios sobre el que han pedido explicaciones desde la oposición, con el PR+ a la cabeza y Rubén Antoñanzas como principal azote del ejecutivo popular; y en la parte política, cuando ya al año de mandato tomó el mando Íñigo López Araquistáin sustituyendo a Javier Martínez Mancho en la coordinación, pasando a dedicarse específicamente a un PGM con el que se ha vuelto a empezar.

