El tramo de Vara de Rey entre Duques de Nájera y Club Deportivo estará cortado este viernes por la mañana en sentido sur No se podrá circular entre las 8.00 y las 13.00 horas, debido a la instalación en la calzada de una grúa de grandes dimensiones para la retirada del cartel luminoso de la azotea de Diario LA RIOJA que sufrió daños en la última dana

La Rioja Jueves, 31 de julio 2025, 16:56 | Actualizado 17:31h. Comenta Compartir

Este viernes se cortará al tráfico rodado y peatonal el tramo de General Vara de Rey comprendido entre Duques de Nájera y Avenida Club Deportivo en sentido sur. Será entre las 8.00 y las 13.00 horas. El motivo es la retirada para su reparación del cartel luminoso que Diario LA RIOJA tiene en la azotea sobre dicha calle, en la cara este, y que sufrió diversos daños durante la última dana.

Por este motivo, las líneas 1 y 3 en dirección Lardero y Villamediana, respectivamente, modificarán sus recorridos habituales en dicho horario. Durante este período, realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus rutas habituales.

Línea 1

Hospital San Pedro – Lardero: c/ Gral. Vara de Rey – c/ Duques de Nájera – av. República Argentina – av. Club Deportivo – av. Madrid.

Línea 3

El Campillo - Villamediana: c/ Gral. Vara de Rey – c/ Duques de Nájera – av. República Argentina – av. Club Deportivo – c/ Poeta Prudencio.