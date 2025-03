El temporal se ceba con la maltrecha malla de la pérgola del parque Princesa Leonor

Reparación a la vista... otra más. Y es que la pérgola con luminarias del parque Princesa Leonor, esa que sigue sin cumplir y sin lucir ... , ha vuelto a sufrir desperfectos tras las intensas lluvias y los fuertes vientos que ha dejado la borrasca Jana a su paso por Logroño este pasado fin de semana. La cubierta textil, es decir, la controvertida malla que se mantiene a duras penas en su sitio tras su instalación el verano anterior, ha volado de nuevo a consecuencia del temporal y, a día de hoy, parte de la misma cuelga de igual manera que desde hace meses lo hace una de las sirgas de las que en su día pendían algunas de las lámparas retiradas.

Desde el Ayuntamiento de Logroño, a requerimiento de este periódico, se informa de que la misma se reparará «entre hoy y mañana», si bien el deterioro en el toldo ya era apreciable antes de la tormenta, pues parece evidente que el mismo no ha dado el resultado esperado. «Queda claro que se han equivocado con la elección de los materiales, y que algo pasa porque la iluminación sigue sin funcionar, además de que es fácilmente comprobable que la instalación cada vez está más caída, con todo el conjunto cada vez más combado», explica a este periódico uno de los concienciados vecinos de la zona.

Ampliar El deterioro ya era visible desde hace algunas semanas. Juan Marín

Lo de la lona en cuestión no es nuevo, pues ya desde su colocación hubo quien sabía de antemano que no iba a funcionar. Amén de los vecinos, desde la oposición, ha sido el PR+, por boca de Rubén Antoñanzas, quien más ha seguido el desaguisado, y no solo de la cubierta. «Se nos indicó que el espacio carecía de vegetación que proporcionase sombra y que se instalarían unas pérgolas para proteger del sol, pero lo que no esperábamos era una lona de camuflaje de película de serie B», ironizó ya en agosto de 2024.

La estructura, desde entonces, está en tela de juicio. Y más allá de la citada malla de sombra, ya descolocada por completo en un vendaval anterior que obligó a repararla de nuevo. O que ya no estén todas las luminarias... Y es que, según lo denunciado hace meses, tal elemento no se ajusta a la normativa correspondiente a las instalaciones de alumbrado exterior, que marca unas determinadas especificaciones técnicas tanto para sus columnas como para diseños 'especiales', y que requiere tanto su homologación como su certificación para el posterior visto bueno de Industria.

El Ayuntamiento, que no se pronuncia sobre el toldo de la polémica, anuncia una nueva reparación para «entre hoy y mañana»

Así, pues, la «pérgola con lámparas suspendidas» ni luce ni cumple. Y la malla, visto lo visto, poca sombra podrá dar. «La pérgola es la que ha podido ponerse, pues la idea original era una vela triangular que los pilares no soportaban, y que nadie se olvide que, de entrada, ni estaba prevista», precisó ya entonces el concejal delegado Ángel Andrés, defendiendo el proyecto dadas las limitaciones que supone la presencia del cajón ferroviario y que condicionan, por ejemplo, la pérgola de la discordia.