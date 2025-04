El Teléfono del Lector

La Rioja Lunes, 21 de abril 2025, 09:45 Comenta Compartir

Una marquesina mejor para El Cortijo

Consuelo, desde Logroño, estrena la sección hoy para, con una exquisita educación, «dar un toquecito de atención al alcalde». «Somos un grupo de personas que vamos a la residencia de mayores que se encuentra en El Cortijo y llevamos una temporada en la que llegamos a casa caladas porque la marquesina no tiene una protección lateral», relata. «Pido, si es posible, que se acuerden de nosotros y hagan una pequeña obra para no seguir mojándonos mientras esperamos el autobús», concluye.

«El Camino Viejo de Alberite es indigno»

Si ayer un comunicante trataba el tema del mal estado del Camino Viejo de Alberite tirando de ironía, hoy Rosa lo hace con mucho enfado. «Somos vecinos de la zona de Los Roturos y desde hace tres años hay unos socavones que casi no permiten pasar y nadie hace nada para arreglarlos», dice. Califica de «imposible» llegar a su domicilio y reclama al Ayuntamiento que sea «porque ya no sé si una zona es de Alberite o de Villamediana» que haga algo. «Con los baches hemos destrozado el coche, pero no es lo único malo. Por ejemplo, no hay contenedores», añade para concluir: «Ya está bien. Es indigno que se puede tener un camino en ese estado»

Perros para cárceles, residencias...

Desde Logroño, una lectora llama para explicar el importante apoyo afectivo y psicológico que supondría la presencia de perros, «especialmente los golden retriever por su carácter», en cárceles, residencias de ancianos o en asociaciones que ayudan a personas con dependencias a salir de su situación.

«Harto» de la inacción en las Cien Tiendas

Un vecino de la zona de las Cien Tiendas llama para asegurar sentirse «harto de la inacción en la zona». «Se han anunciado obras pero estas no llegan y caminar por la zona, además de peligroso por el estado del suelo, resulta deprimente», recalca. «Ya es hora de que se enmiende la chapuza realizada porque los vecinos no somos los culpables de lo sucedido», argumenta con un notable cabreo.

El retorno de la peligrosa doble fila

Un veterano motorista de la capital llama para explicar que, si en algún momento se creyó que Logroño iba a acabar con la doble fila, ese momento ya es historia. «La doble fila es peligrosa, especialmente para los motoristas. Primero por el mero hecho de aparcar mal, pero después porque los conductores abren las puertas con total despreocupación», incide. Y pone el ejemplo de avenida de Colón, «aunque hay muchas más». «No es que haya doble fila, sino que en muchísimas ocasiones los coches mal aparcados lo hacen de forma paralela provocando un peligroso embudo», finaliza.

Agradecimiento a Oncología

Para concluir la sección, una familia desea agradecer el trato recibido por un paciente durante su estancia en la tercera planta del Hospital San Pedro, en la zona de Oncología. «La atención es muy buena y los trabajadores son muy agradables. En estos tiempos creo que es digno de reconocer», explica.

La Guindilla Unas banderas tan estropeadas que merecen «jubilarlas»

Después del traslado de la actividad del centro de salud Rodríguez Paterna al nuevo de La Villanueva ha llamado la atención de un lector las banderas que siguen colocadas en la fachada del edificio. Las telas están bastante estropeadas. «Para seguir teniéndolas en el estado que se encuentran sería mejor jubilarlas también», afirma. Y lamenta la mala imagen que dan.

