El Teléfono del Lector

Errores en el himno y 'skyline'

La primera llamada del día deja un mensaje de un vecino de la capital que alude a los errores gramaticales del himno a Logroño y el perfil de la ciudad. «De los fallos no había sido del todo consciente, pero sí que me he fijado que, al lado, han puesto el 'skyline' de Logroño», prologa. «Sin embargo, en él veo diferentes monumentos como la iglesia de San Bartolomé, Palacios, Santiago, los puentes… pero, para mi sorpresa, no está ninguna de las dos torres de La Redonda». «En ninguno de los dos relieves que hay sobre el recorrido urbano. Ya que van a corregir los errores de las baldosas con el himno, podrían también aprovechar y modificar también el 'skyline', porque Logroño sin las torres no es lo mismo», comenta como colofón.

Más actividades en Huércanos

La siguiente llamada llega de Huércanos, desde donde un vecino pide «más actividades culturales para los vecinos del mismo pueblo». Y es que, «así podemos entretenernos, sobre todo los niños cuando están de vacaciones. Cuando llega el verano se abren las piscinas, pero se necesita algo más».

Maneras de vivir la Semana Santa

Un comunicante hace referencia a la opinión de otro, cofrade del Santo Sepulcro, que hace unos días reflexionaba en esta misma sección sobre cómo se vive la Semana Santa actualmente. «Tiene toda la razón», señala. A su juicio, «estamos girando el sentido de las cofradías, en menor o mayor medida, a lo andaluz. Incluso las bandas con su vestimenta, que antes iban tapados, y no con traje y corbata, como la Flagelación. La gente aplaudía al paso y ahora es a la banda». Argumento que «otro ejemplo es el del Cautivo, donde el capataz de la cofradía se dirigía a los cofrades con chillos y algún 'miarma'. En Logroño somos una Semana Santa castellana y aragonesa, no andaluza, y además son los pasos los que tienen que tener el protagonismo, no algunas personas».

«Un acompañante por persona»

El siguiente mensaje se refiere a la ocupación en las salas de espera. «El otro día tuve que ir a Urgencias y otro al hospital y en ambas ocasiones me encontré que estaban todos los bancos ocupados por miembros de una misma familia, y no es justo», dice. «Tendría que haber solo un acompañante por persona, y no tantos, porque el resto de los que acudimos también tenemos que tener derecho a sentarnos mientras esperamos», manifiesta el comunicantes muy descontento.

Un semáforo que se cambia muy rápido

«Llevamos tiempo quejándonos varios vecinos del paso del semáforo que hay entre la calle Jorge Vigón y la estatua del Labrador, porque es imposible pasar, no da tiempo y algún día va a haber algún atropello», avisa el siguiente mensaje. «Sobre todo para quienes somos mayores, me gustaría que dieran más tiempo al paso de peatones», agrega.

Balsas de agua en las calles de Logroño

«El otro día que llovió bastante se formaron el la calle Club Deportivo de Logroño unas balsas de agua considerables», arranca la última llamada. «Incluso en algunos pasos de peatones, como en el cruce con Pintor Rosales 38, varias personas tuvieron que pasar por otro lado, haciendo que los coches, pese a las dificultades también de la circulación tuvieran que parar y esperar», apostilla una vecina de la capital. Otro comenta que en la calle San Millán, esquina Cigüeña, hay una tapadera que se mueve. «Se cayó una niña el otro día y se llena de charcos, hay que tener mucho cuidado», advierte.

... y La Guindilla Una obra en el parque San Adrián de origen desconocido

El remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta el parque San Adrián de Logroño. Allí, frente al número 18, «hay una obra que lleva así tres meses. Se avisó al Ayuntamiento hace 20 días, sin ningún resultado». «La obra no pertenece a la comunidad ni, al parecer, al Consistorio. No sabemos quién la realiza para poder retirar los residuos y colocar las baldosas», apunta.

